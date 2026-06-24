Los Pumas volverán a jugar en San Juan y la provincia se prepara para recibir un evento de nivel internacional. El próximo 11 de julio, el seleccionado argentino enfrentará a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario, en el marco del Nations Championship, un nuevo torneo que reúne a las principales potencias del rugby mundial.

El partido será el segundo compromiso del equipo dirigido por Felipe Contepomi en la ventana internacional de julio. Previamente, Argentina recibirá a Escocia en Córdoba el 4 de julio, mientras que cerrará su participación en el país frente a Inglaterra en Santiago del Estero el 18. Todos los encuentros están programados para las 16 horas.

La presencia del seleccionado nacional en la provincia no solo implica un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también un impacto positivo para el desarrollo del rugby local. Parte de los ingresos por la venta de entradas, canalizados a través de los clubes, será destinada a mejorar la infraestructura de las instituciones sanjuaninas.

De esta manera, el evento se presenta como una oportunidad para fortalecer la actividad en la provincia y consolidar a San Juan como una sede habitual para competencias internacionales.

En las últimas horas, la Unión Argentina de Rugby confirmó la lista de convocados para el certamen. Entre los forwards se destacan jugadores de experiencia como Pablo Matera, Julián Montoya, Marcos Kremer, Guido Petti y Matías Alemanno. En tanto, entre los backs sobresalen nombres como Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Matías Moroni.

El Nations Championship marcará una nueva etapa en el calendario internacional, enfrentando a las seis naciones europeas (Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia) con los seleccionados del hemisferio sur: Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, junto a Fiji y Japón como invitados.

Durante julio, los equipos europeos viajarán al hemisferio sur para disputar sus compromisos, mientras que en noviembre serán los seleccionados del sur quienes visitarán Europa para completar el calendario.

Con el respaldo de su público, Los Pumas buscarán iniciar de la mejor manera este nuevo desafío internacional. San Juan, una vez más, se posiciona como escenario de un acontecimiento deportivo de relevancia que promete convocar a miles de aficionados.