Los Pumas ya tienen definido el calendario que deberán afrontar en la próxima etapa del Nations Championship. El seleccionado argentino retomará la competencia en noviembre, después de la serie frente a Australia.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi tendrá tres partidos confirmados durante esa ventana internacional: enfrentará a Irlanda, Italia y Francia.

La participación argentina forma parte de la primera edición del Nations Championship, torneo que reúne a las principales selecciones del rugby mundial y enfrenta a equipos del hemisferio norte y del hemisferio sur.

Los tres partidos de noviembre

El primer compromiso será ante Irlanda el viernes 6 de noviembre, en el Aviva Stadium de Dublín.

Una semana después, el sábado 14 de noviembre, Los Pumas enfrentarán a Italia en el Stadio Ferraris de Génova.

El tercer partido será el sábado 21 de noviembre, cuando Argentina visite a Francia en el Stade de France de París.

Después de esos encuentros, el torneo tendrá su fin de semana de finales entre el 27 y el 29 de noviembre, en Londres.

El calendario argentino

Los Pumas ya disputaron durante 2026 los encuentros correspondientes a la primera ventana del certamen. El seleccionado enfrentó a Escocia, Gales e Inglaterra en julio y luego a Sudáfrica y Australia en agosto.

El próximo partido será el segundo encuentro frente a Australia, programado para el 5 de septiembre a las 18, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Después llegará la etapa europea del Nations Championship, con tres compromisos consecutivos ante Irlanda, Italia y Francia.

El torneo fue creado por Seis Naciones y SANZAAR y reúne a 12 selecciones. Cada equipo disputa seis partidos, tres como local y tres como visitante, antes de llegar al fin de semana de finales.

La agenda que espera al seleccionado

Con el calendario confirmado, Los Pumas ya conocen buena parte del camino que deberán recorrer durante la segunda mitad de 2026.

Irlanda, Italia y Francia serán los próximos rivales del seleccionado argentino en Europa, en una serie que marcará el regreso del equipo a la competencia internacional durante noviembre.