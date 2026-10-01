Los puntajes de la Selección Argentina ante Bolivia: quiénes fueron los mejores

La Selección Argentina goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba, pero más allá del resultado, el partido dejó varios rendimientos para destacar y otros que pasaron más desapercibidos. Nicolás Paz, Cristian Romero y Lautaro Martínez estuvieron entre los futbolistas con mejor calificación en una noche en la que Lionel Scaloni también aprovechó para probar variantes.

Nicolás Paz fue uno de los puntos más altos del equipo. Participó en la generación de juego, encontró espacios y además convirtió uno de los goles del encuentro. Su actuación le permitió cerrar la noche con un 8.

Cristian Romero también recibió un 8. El defensor se mostró firme en el fondo, tuvo presencia en ambas áreas y además convirtió de cabeza. Lautaro Martínez completó el grupo de los mejores puntajes, también con un 8, gracias a su gol y su constante peso ofensivo.

Los mejores puntajes de Argentina

Además de Paz, Romero y Lautaro, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios tuvieron una buena actuación en la mitad de la cancha y recibieron un 7.

Entre los que ingresaron desde el banco, Valentín Barco, Leonel Flores y José Manuel López también terminaron con 7 y aprovecharon sus minutos.

Los rendimientos más discretos

Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Santiago Simón quedaron entre los puntajes más bajos de la noche, todos con 5.

Emiliano Martínez, Agustín Giay, Lisandro Martínez y Román Vega recibieron un 6, al igual que varios de los futbolistas que ingresaron durante el segundo tiempo.

Uno por uno: los puntajes de Argentina

Emiliano Martínez: 6



Agustín Giay: 6



Cristian Romero: 8



Lisandro Martínez: 6



Román Vega: 6



Alexis Mac Allister: 7



Exequiel Palacios: 7



Gianluca Prestianni: 5



Nicolás Paz: 8



Julián Álvarez: 5



Lautaro Martínez: 8

Ingresaron:

Leonardo Balerdi: 6



Franco Mastantuono: 6



Valentín Barco: 7



Santiago Simón: 5



Ezequiel Fernández: 6



Leonel Flores: 7



José Manuel López: 7



Valentín Gómez: 6

Lionel Scaloni: 8