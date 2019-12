Los puntos salientes del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que discutía esta noche la Cámara de Diputados, propone declarar la emergencia económica, contempla la creación de un impuesto a la compra de dólares, el congelamiento de tarifas por seis meses, la suspensión de la movilidad jubilatoria, cambios en las retenciones agropecuarias y una amplia moratoria a las pymes.



Estos son los principales puntos:







- EMERGENCIA



-Se declara la emergencia en materia económica, financiera, administrativa, previsional, fiscal, tarifaria, energética, sanitaria y social



-El objetivo es crear las condiciones para negociar la deuda pública que deberá ser compatible con la recuperación económica.



-Crear las condiciones para la reactivación económica, impulsar la recuperación de salarios y jubilaciones







- DIVISAS



-Se crea un impuesto a la compra de dólares del 30% que se aplicará tanto para la adquisición y para atesoramiento, como para aquellas realizadas con tarjeta de crédito. Este impuesto regirá por cinco años.



-El impuesto no podrá ser aplicado previo a la sanción de la ley.



-Este tributo no se aplicará para los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas, ni para proyectos de investigación.



-El gobierno podría disminuir la alícuota del impuesto o suspenderlo si lo considera necesario.



-La recaudación del impuesto se utilizará en un 70% para financiar los programas de la Anses y el 30% restante para solventar obras de infraestructura económica y vivienda social y financiar el fideicomiso.







- DEUDA PÚBLICA



-Se faculta al gobierno a a realizar las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.



-El gobierno deberá informar los resultados de esta negociación ante la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación del Congreso.







-TARIFAS



-Las tarifas de gas y electricidad se congelan seis meses



-El gobierno quedará facultado para iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente y podrá intervenir por un año los entes reguladores de electricidad y gas.







- PYMES



-Se instrumentará un plan de moratoria para el pago de deuda de las micro y mini pymes, con excepción de aquellas deudas vinculadas a las ART, impuestos de combustibles y sobre juegos de azar.



-Habrá rebajas de contribuciones patronales para las empresas pequeñas y medianas empresas.







- IMPUESTOS



-Se modifica el mecanismo para calcular el ajuste por inflación en los balances de las empresas.



-Se aumenta en forma progresiva el impuesto a los bienes personales pero se mantienen exceptuados de pagar los bienes que no superen los tres millones de pesos.



-Se aumenta alícuota de bienes personales para los activos en el exterior.



-Suben montos mínimos para el pago de impuestos internos a la importación de vehículos, motos y embarcaciones deportivas.



-Duplican tasas de estadística para importar bienes de consumo.



-Los bonos, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos no pagarán renta financiera.







- AGRO



-El gobierno estará facultado a imponer derechos de exportación en un valor que no podrá superar el 33 por ciento de alícuota.



En el caso de la soja se eleva el tope del 30 a 33% y para el maíz y el trigo de 12 a 15%.



-Las exportaciones en materia minera y de hidrocarburos tendrán un tope del 8%.



-La recaudación de los derechos de recaudación se distribuirán en un 67% para Anses y 3% para emprendimientos agropecuarios, y será administrado por el Ministerio de Agricultura.







- JUBILACIONES



-Se suspende por 180 días la aplicación de la movilidad jubilatoria.



-Se autoriza al gobierno a poder fijar trimestralmente los incrementos que otorgará a la clase pasiva.



-La movilidad jubilatoria no se aplicará en los convenios de docentes, científicos, pensiones graciables de presos políticos y la ley Brisa (hijos de progenitores víctimas de violencia familiar o de género)







- SALARIOS



- Se autoriza a disponer aumentos mínimos por decreto.







- RESERVAS



-Autorizan al Tesoro a emitir letras en dólares y usar reservas para pagar vencimientos de deuda.