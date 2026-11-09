Los que faltaban: Maxi López y su esposa aparecieron en la pelea de Wanda

En medio del nuevo escándalo judicial que envuelve a Wanda Nara y a Mauro Icardi por una denuncia de presuntas lesiones a su hija mayor, Daniela Christiansson decidió dejar en claro el excelente momento sentimental que atraviesa junto a Maxi López. Radicados en Argentina tras la llegada de la modelo sueca desde Europa junto a sus hijos Ella y Lando, la pareja se muestra más unida que nunca en su día a día familiar.

Para manifestar sus sentimientos, la modelo eligió una postal romántica desde un restaurante y acompañó la imagen con una contundente frase dirigida a su pareja que rápidamente se volvió viral. Ante esta muestra pública de afecto, el ex delantero no dudó en responderle con ternura y reciprocidad, evidenciando la sólida relación que construyeron en Buenos Aires y la armonía que comparten junto a sus seres queridos.

La elección temporal de esta demostración pública no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo, ya que coincidió con la fuerte polémica mediática desatada por la situación legal de Mauro Icardi. Mientras los portales de noticias cubrían cada detalle de la denuncia y las repercusiones familiares, otras figuras del medio también se sumaron a compartir postales de sus hijos, como el caso de Benjamín Vicuña junto a los menores.