Los que se ganaron un lugar en la Selección tras el partido con Jordania

La Selección Argentina cerró su participación en el grupo J del Mundial 2026 con puntaje perfecto al derrotar por tres a uno a Jordania. El encuentro se disputó con el equipo ya clasificado a los 16vos de final, instancia donde el conjunto nacional deberá enfrentar a Cabo Verde. Ante esta situación, Lionel Scaloni optó por utilizar una formación titular completamente alternativa para observar a otros futbolistas de cara a los duelos de eliminación directa.

Giovani Lo Celso fue uno de los protagonistas al realizar su debut mundialista y abrir el marcador mediante un tiro libre. El volante no había tenido minutos en Rusia 2018 y se ausentó en Qatar por una lesión.

Por su parte, Nicolás Paz también tuvo su estreno como titular tras haber ingresado brevemente ante Argelia. El juvenil del Como de Italia jugó por detrás de los delanteros y fue reemplazado a la hora de juego por Mac Alister. Al finalizar el compromiso, Paz reconoció que "Es una situación única y mucha gente quisiera estar en mi lugar. Lo disfruté mucho, antes estaba tenso pero dentro del campo me solté".

En la zona defensiva, Marcos Senesi cumplió una buena labor y recibió la falta en el área que derivó en el segundo tanto. Lautaro Martínez fue el encargado de ejecutar el penal a los 30 minutos del primer tiempo para marcar el dos a cero parcial.

El atacante compartió la delantera con Julián Álvarez, conformando un doble nueve que Scaloni utilizó ante la ausencia de Messi. Sobre el rendimiento de sus dirigidos, el entrenador afirmó en conferencia que "No teníamos dudas de Lautaro, Julián ni Lo Celso. El gol siempre es bienvenido pero hacen un trabajo increíble. Lautaro es un chico que estuvo siempre con nostros y está muy bien, estamos contentos con ellos. Preferí jugar con ellos dos para darle minutos a Julián".