Jorge Darío Bence (96), conocido como el Aparcero Mayor; Jorge Pascual Recabarren (54) y Jorge Recabarren (22) representan tres generaciones que mantienen viva la poesía, la locución y el recitado de las raíces cuyanas. Los tres comparten el amor por las tradiciones populares y una historia en la que la cultura se transmite de mayores a jóvenes, con la palabra y los escenarios como punto de encuentro.

Uno de los momentos que mejor reflejó ese vínculo ocurrió durante la última noche de la Fiesta Nacional de la Tradición, cuando Soledad Pastorutti invitó a Jorge Pascual a compartir el recitado de “Vallecito de Huaco”. La emoción creció cuando el Puma convocó a su heredero, Jorge Recabarren, para sumarse a la presentación y convertirla en una escena que reunió a dos generaciones sobre el escenario, con una misma pasión como protagonista.

Una vida dedicada a la palabra

El recorrido del Aparcero Mayor está marcado por los escenarios, la radio y el compromiso con la cultura popular. Sus primeros pasos comenzaron en la escuela, donde sus maestros lo alentaron a participar de los actos y animar encuentros desde los ocho años.

“Yo empecé, mis maestros me alentaron, mis maestros de la primaria”, recordó en diálogo con DIARIO HUARPE. Con el tiempo, su camino se extendió a la radio, el radioteatro, la actuación y la escritura, siempre con la intención de mantener presentes las raíces culturales.

“Yo quería reflejar en las obras que presentaba de radioteatro la tradición argentina”, contó sobre aquella etapa. Su vínculo con la poesía también tiene una explicación profunda: “Cuando uno recita un poema está enalteciendo el espíritu del autor y uno quiere parecerse al autor porque hay tantas razones en el desarrollo de un poema que uno tiene que encasillarse en ese cauce que le marca el decirlo y decirlo bien”.

Los versos que pasan de generación en generación

La transmisión de esa pasión también se construyó en la intimidad de la familia. Jorge Pascual recordó aquellos momentos de la infancia en los que su abuelo le enseñaba versos y compartía con él la literatura de referentes de la cultura popular.

“Tengo recuerdos de cuando era muy chiquito, y me llamaba a la cama, y él estaba memorizando versos del Martín Fierro, de Buenaventura Luna, y los iba enseñando”, relató. Esos encuentros, junto con las guitarras, las canciones y las reuniones familiares, fueron formando una identidad que se mantiene con el paso de los años.

Jorge Recabarren y el compromiso de continuar

A sus 22 años, Jorge Recabarren encontró en sus mayores una referencia para construir su propio camino. “Para mí es muy bonito poder llegar, seguir, continuar con el legado del apellido y de la familia, de la locución y el recitado”, expresó.

También recordó que a los siete años compartió un prólogo con su abuelo y que, tiempo después, decidió presentarse solo y vestido de gaucho. “Después de grande vas entendiendo muchas cosas y vas madurando y te das cuenta del porqué de muchas cosas y por qué viene ese amor y esa raíz y esas ganas de querer seguir el legado y la tradición familiar”, reflexionó.

El joven explicó que tomar el recitado como una actividad seria implicó preparación y estudio. “En el momento en que decidí tomarlo más como un trabajo o algo serio, dejar de tomarlo como un hobby, es decidir ponerte mucho con el estudio, aprender muchos recitados para tener un abanico mucho más amplio a la hora de subirte a un escenario”, sostuvo.

Además, destacó lo que significa compartir esos espacios con quienes fueron sus referentes desde chico. “Sí, una satisfacción gigante a la hora de poder compartir con ellos, que desde muy chiquito siempre los he visto y capaz que en algún momento de mi vida yo pensaba que jamás iba a seguir el legado y este camino del recitado y la animación y la locución”, expresó.

Cuyo como bandera

La participación en la Fiesta Nacional de la Tradición y el encuentro con Soledad Pastorutti reflejaron el valor de una historia que se transmite entre generaciones. Para Jorge Pascual, cada presentación es también una oportunidad de representar a la región y llevar sus raíces a distintos escenarios. “Somos Cuyo”, afirmó, al hablar del orgullo de mantener esa identidad. También destacó que llevan esa pertenencia a cada lugar donde se presentan, con el compromiso de representar a su tierra y su cultura. “Cada vez que subimos a un escenario o a una obligación nacional, allí está Cuyo en nosotros”, cerró.