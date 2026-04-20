Los reclamos contra entidades bancarias lideran el ranking en San Juan

El primer cuatrimestre de 2026 muestra un aumento en las denuncias de consumidores en San Juan, con un sector que concentra la mayor cantidad de reclamos: las entidades bancarias. En diálogo con DIARIO HUARPE, la titular de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, confirmó que el volumen de quejas creció en comparación con 2025 y obligó a implementar mecanismos de respuesta más rápidos.

“Los bancos lideran el ranking de denuncias”, explicó, y señaló que ese escenario impulsó la creación de herramientas para dar soluciones inmediatas y evitar que los conflictos escalen.

Acuerdos para acelerar respuestas

Frente a la cantidad de reclamos vinculados al sistema financiero, la Dirección avanzó en convenios de trabajo con entidades bancarias. Uno de ellos fue firmado con el Banco San Juan.

“El objetivo es colaborar para que las respuestas lleguen más rápido. La gente necesita inmediatez”, detalló Carrizo.

La meta es resolver los casos en un plazo de 24 a 48 horas, evitando instancias más largas como las audiencias conciliatorias, que hoy se ven demoradas por el alto volumen de expedientes.

Digitalización y gestión previa

Para agilizar los trámites, el organismo fortaleció la gestión previa y el uso de herramientas digitales. En ese marco, el sistema de Ciudadano Digital (CIDI) se volvió clave.

“Se puede hacer la denuncia desde el teléfono y nos llega directamente a la plataforma”, explicó la funcionaria.

Este mecanismo permite resolver muchos casos en menos de dos días, incluso sin necesidad de avanzar a instancias judiciales.

Usuarios con alto nivel de reclamo

Desde la Dirección reconocen que la mayoría de los casos vinculados a bancos llegan con usuarios enojados o frustrados por la falta de respuestas. “La gente viene con un problema importante”, admitió Carrizo.

En ese contexto, el objetivo es canalizar el reclamo y descomprimir el conflicto desde lo administrativo. “Buscamos resolverlo acá, sin cargar a la Justicia con situaciones que pueden solucionarse de manera más rápida”, concluyó.