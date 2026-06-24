Lionel Messi cumple este 24 de junio 39 años y lo hace como la máxima referencia de la historia del fútbol argentino. Capitán, campeón del mundo y dueño de numerosos récords con la camiseta albiceleste, el rosarino sigue escribiendo páginas doradas en una carrera que parece no agotarse.

Entre sus principales marcas figura la de ser el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Selección Argentina. Además, es el máximo goleador histórico del combinado nacional, una cifra que continúa incrementando con el paso de los años.

El capitán también ostenta el récord de participaciones en Copas del Mundo para un futbolista argentino y, en 2026, se convirtió en el primer jugador en disputar seis mundiales con la Albiceleste, una marca inédita para el fútbol nacional.

Su legado mundialista sigue creciendo. Durante la actual Copa del Mundo, Messi alcanzó otro hito histórico al transformarse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando el registro que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

A lo largo de su carrera con Argentina, conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, logros que terminaron de consolidar una trayectoria que durante años había sido medida exclusivamente por los títulos obtenidos con sus clubes.

Más allá de las estadísticas, Messi se transformó en un símbolo para varias generaciones de argentinos. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha, sumado a una vigencia extraordinaria a pocos días de cumplir cuatro décadas de vida, lo mantienen como la principal figura del seleccionado nacional.

Mientras celebra un nuevo cumpleaños en plena competencia internacional, el capitán continúa ampliando una colección de récords que lo ubican entre los deportistas más importantes de todos los tiempos y como una de las figuras más trascendentes de la historia argentina.