Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina y, además de cerrar una historia de 21 años con la camiseta albiceleste, dejó detrás una colección de récords que dimensionan el lugar que ocupó en el fútbol nacional y mundial.

Desde aquel debut frente a Hungría en agosto de 2005 hasta la final del Mundial 2026 contra España, el rosarino disputó 207 partidos y convirtió 125 goles con la Selección mayor. Es, con amplia diferencia, el futbolista que más veces representó a Argentina y también su máximo goleador histórico.

Su despedida, anunciada este lunes 31 de agosto después de varias semanas de reflexión tras el Mundial, cerró definitivamente unas estadísticas que ya no podrán seguir creciendo.

El argentino que más veces vistió la camiseta

Los 207 partidos constituyen uno de los récords más contundentes de Messi.

El segundo futbolista con más encuentros en la Selección es Javier Mascherano, con 147. Esto significa que Messi terminó su carrera internacional con 60 presentaciones más que quien ocupa el segundo lugar de la tabla histórica. Ángel Di María aparece inmediatamente detrás con 145.

El recorrido de Messi se distribuyó en 34 partidos de Mundiales, 72 de Eliminatorias, 39 de Copa América, 61 amistosos y uno de la Finalissima.

125 goles y una diferencia enorme

La distancia es todavía mayor cuando se observa la tabla de goleadores.

Messi se retiró con 125 tantos para Argentina. Gabriel Batistuta, durante años dueño del récord, permanece segundo con 56. Es decir, el rosarino terminó con 69 goles más que el histórico delantero.

De sus 125 conquistas, 54 fueron en amistosos, 36 en Eliminatorias, 21 en Mundiales y 14 en Copa América.

Además, esos 36 goles lo mantienen como máximo anotador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas, por delante de Luis Suárez, quien alcanzó los 29. Messi también cerró su participación clasificatoria con 72 encuentros, igualando el récord de presencias del ecuatoriano Iván Hurtado.

El dueño de los partidos en los Mundiales

El Mundial 2026 le permitió ampliar una de las marcas más difíciles de alcanzar.

Messi terminó con 34 partidos disputados en Copas del Mundo, récord absoluto de la competencia. Había superado en Qatar 2022 los 25 encuentros del alemán Lothar Matthäus y volvió a estirar la diferencia durante su sexta participación.

Jugó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Junto con Cristiano Ronaldo se convirtió además en uno de los primeros futbolistas masculinos en participar efectivamente en seis ediciones.

21 goles mundialistas

Messi también terminó como máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales, con 21 tantos. Más que duplicó los 10 que había convertido Gabriel Batistuta.

Durante el Mundial 2026 incluso llegó a convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos de la competencia al superar los 16 de Miroslav Klose.

Sin embargo, esa marca cambió de dueño antes de terminar el torneo: Kylian Mbappé cerró su participación con 22 tantos y Messi quedó segundo con 21.

El máximo asistidor de los Mundiales

No todos sus récords mundialistas estuvieron vinculados con el gol.

Messi terminó con 12 asistencias en Copas del Mundo, la mayor cantidad desde que existen registros estadísticos comparables de Opta. Diego Maradona quedó detrás con ocho.

Sumando sus 21 goles y las 12 asistencias, participó directamente en 33 tantos mundialistas.

Además, logró asistir al menos una vez en cada una de las seis Copas del Mundo que disputó, otra muestra de la extensión de una carrera internacional que atravesó más de dos décadas.

Nueve partidos seguidos haciendo goles

Otro récord quedó establecido entre Qatar 2022 y el Mundial 2026.

Messi convirtió en nueve apariciones mundialistas consecutivas, una racha que comenzó contra Australia en los octavos de final de Qatar y se prolongó hasta el encuentro ante Egipto en Norteamérica.

El registro anterior era de seis presentaciones consecutivas y pertenecía a Jairzinho y Just Fontaine.

También terminó como el futbolista con más goles desde afuera del área en la historia de los Mundiales, con siete.

El rey de las presencias en Copa América

La Copa América también conserva una marca de Messi.

Disputó 39 encuentros en siete ediciones y es el futbolista con más partidos en toda la historia del torneo. El chileno Sergio Livingstone, que durante décadas tuvo el récord, quedó segundo con 34.

Messi participó de las ediciones 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024. Marcó 14 goles y finalmente pudo conquistar el torneo dos veces: Brasil 2021 y Estados Unidos 2024.

El más veterano en una final

Hasta su último partido dejó un récord.

Cuando salió a jugar la final del Mundial 2026 ante España tenía 39 años y 25 días. Se convirtió así en el jugador de campo de mayor edad de la historia en disputar una final de la Copa del Mundo, superando al sueco Gunnar Gren, que tenía 37 años y 241 días cuando jugó la definición de 1958.

Aquella fue además la tercera final mundialista de Messi, después de Brasil 2014 y Qatar 2022. Solo Cafú había conseguido anteriormente disputar tres partidos decisivos de una Copa del Mundo.

La final contra España terminó siendo su partido número 207 y también el último.

Messi comenzó su historia con Argentina a los 18 años, en un debut que terminó con una expulsión antes de cumplir un minuto dentro de la cancha. Se retiró 21 años después como campeón del mundo, bicampeón de América, máximo goleador, dueño del récord de presencias y protagonista de algunas de las marcas más extraordinarias que dejó un futbolista con la camiseta de una selección.