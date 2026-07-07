Los récords que Messi puede romper frente a Egipto en el Mundial

Cada partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina ya no es solamente una presentación de la Albiceleste. También representa una nueva oportunidad para que el capitán continúe ampliando una colección de récords que parece no tener techo. El cruce de octavos de final ante Egipto, este martes, puede sumar varios capítulos más a una carrera que ya es considerada irrepetible.

El rosarino ya es el futbolista con más presencias en la historia de los Mundiales y también se convirtió durante esta Copa del Mundo en el máximo goleador histórico del torneo, superando marcas que parecían imposibles de alcanzar. Sin embargo, todavía tiene objetivos estadísticos por delante.

Uno de ellos es seguir ampliando su propio récord de goles mundialistas. Cada tanto que convierta ante Egipto aumentará una cifra que ningún otro jugador logró alcanzar y estirará la diferencia con sus perseguidores.

Además, si convierte y Argentina avanza a los cuartos de final, Messi llegará a esa instancia con goles en seis partidos consecutivos de fases eliminatorias entre Qatar 2022 y el Mundial 2026, una secuencia extraordinaria para un futbolista de su edad y trayectoria.

Otro registro que puede seguir ampliando es el de victorias mundialistas. Ya es el jugador con más triunfos en la historia de la competencia y un nuevo éxito frente a los africanos agrandaría una marca que difícilmente pueda ser igualada en el corto plazo.

En el plano colectivo, Messi también busca liderar a Argentina hacia un nuevo cuarto de final y mantener vivo el sueño del bicampeonato del mundo. De lograrlo, sumará otra página dorada en una carrera que ya reúne títulos, récords y actuaciones inolvidables con la camiseta albiceleste.

El duelo ante Egipto, además, tendrá un atractivo especial porque enfrentará por primera vez en un Mundial a dos de las grandes figuras del fútbol moderno: Lionel Messi y Mohamed Salah. Mientras el argentino intentará seguir escribiendo la historia grande de la Copa del Mundo, el capitán egipcio buscará impedir que otra marca caiga en manos del número 10.