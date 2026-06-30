Ante la ola polar pronosticada para San Juan, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano resolvió ampliar la capacidad de los refugios para personas en situación de calle y mantenerlos abiertos las 24 horas mientras persistan las bajas temperaturas. La medida comenzó a regir este lunes y, en principio, se extenderá hasta el viernes, aunque podría prolongarse si el frío continúa durante el fin de semana.

La directora de Emergencia Social y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta, confirmó a DIARIO HUARPE que los refugios Madre Teresa de Calcuta y Papa Francisco permanecerán abiertos de manera permanente para evitar que las personas deban regresar a la calle durante el día. "A partir del lunes ya quedaron abiertos. No va a ser todo el invierno, solamente durante los días de bajas temperaturas", explicó la funcionaria.

Acosta indicó que la decisión responde al pronóstico que anticipa jornadas con temperaturas bajo cero e incluso probabilidad de nieve en distintos sectores de la provincia. También informó que el personal del área entregará camperas, zapatillas y abrigo a quienes ya residen en los refugios.

Junto con la ampliación del horario, el Ministerio incorporó plazas adicionales a las 80 camas con las que contaban ambos refugios. El objetivo es garantizar la atención de todas las personas que necesiten resguardo durante los días de frío extremo. "Tenemos aproximadamente entre diez y quince plazas más de lo habitual. Se irá evaluando de acuerdo con el ingreso de cada persona. Hasta el momento todavía tenemos capacidad para recibir a quienes estén en situación de calle", señaló.

Operativos para asistir a quienes permanecen en la calle

La funcionaria también adelantó que desde este martes comenzarán recorridos por distintos puntos del Gran San Juan para localizar a personas que aún no concurren a los refugios.

Según explicó Acosta, los operativos se concentrarán principalmente en Capital y zonas cercanas, donde los relevamientos oficiales detectaron la mayor cantidad de personas que permanecen en la vía pública.

"Vamos a salir a recorrer las calles. La estadística nos indica que la mayor concentración está en Capital y alrededores", sostuvo.

Por qué algunas personas no ingresan a los refugios

Aunque los refugios cuentan con plazas disponibles, no todas las personas en situación de calle aceptan ingresar. Acosta explicó que existen distintos motivos, pero señaló que el principal está vinculado al consumo problemático de sustancias.

"La mayoría tiene algún problema de consumo. En nuestros refugios no está permitido ingresar con bebidas alcohólicas ni consumir sustancias, y probablemente esa sea la razón principal por la que algunos no aceptan ingresar", sostuvo la funcionaria.

Mientras continúe la ola polar, el Ministerio realizará un seguimiento diario de la ocupación de los refugios y evaluará la necesidad de incorporar nuevas plazas si aumenta la demanda.

Dato

El refugio Papa Francisco está ubicado en General Paz y Estados Unidos, en el Edificio de la Ex servicio de Urgencia del Hospital Rawson mientras que el refugio Madre Teresa de Calcuta está situado en avenida Córdoba 150 este, Capital.

Qué hacer ante una situación de vulnerabilidad

El Ministerio informó que, si una persona encuentra a alguien en situación de calle que necesite ser albergado, puede dar aviso a la Policía, Bomberos, los municipios o comunicarse directamente al 264-4123158. Se trata de un número de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, habilitado las 24 horas.