El presidente Javier Milei le entregó dos obsequios al papa León XIV durante el encuentro que mantuvieron este domingo en la Casa Rosada, en el marco de la visita oficial del Pontífice a la Argentina. Los presentes combinan símbolos nacionales y referencias a la tradición de la Iglesia Católica.

Uno de los regalos es un medallón de plata con relieves en oro que lleva grabados los escudos de la República Argentina y del Vaticano. La pieza también incluye la fecha de la visita del Santo Padre al país.

El segundo obsequio es un aspersor de agua bendita confeccionado en ébano y plata. El instrumento litúrgico tiene grabada en uno de sus extremos la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Ambos regalos fueron preparados para la ocasión y presentados en una caja de madera revestida en azul, decorada con el escudo nacional. La entrega se realizó durante la reunión bilateral entre el mandatario argentino y el jefe de la Iglesia Católica.

Los detalles de los obsequios

El medallón conmemorativo fue diseñado como recuerdo institucional de la visita de León XIV. En una de sus caras se encuentra el escudo argentino, mientras que en la otra figura el emblema del Vaticano. Además, lleva una inscripción alusiva a la presencia del Pontífice en el país.

Por su parte, el aspersor es un elemento utilizado durante las ceremonias religiosas para rociar agua bendita. Su confección en plata y ébano incorpora un detalle relacionado con la identidad religiosa argentina: la imagen de la Virgen de Luján.

La elección de estos presentes reúne referencias a los dos Estados y a la tradición católica. La medalla representa el carácter institucional del encuentro, mientras que el instrumento litúrgico tiene una vinculación directa con las prácticas religiosas.

El antecedente del encuentro en el Vaticano

Los regalos entregados este domingo tienen como antecedente el encuentro que Javier Milei mantuvo con León XIV en el Vaticano en junio de 2025.

En aquella oportunidad, el Presidente le obsequió al Pontífice un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca, una teca de plata para guardar hostias consagradas y libros del economista Jesús Huerta de Soto.

También formaron parte de los presentes productos argentinos, entre ellos dulce de leche, conitos y galletitas de limón.

La reunión en Casa Rosada se desarrolló como parte de la agenda oficial del Papa en Argentina, que contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján durante cuatro días.