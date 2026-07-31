La jubilación ordinaria en Argentina requiere cumplir con dos condiciones principales: alcanzar la edad mínima establecida por la ley y acreditar los años de aportes exigidos. En términos generales, las mujeres pueden acceder al beneficio a partir de los 60 años y los hombres desde los 65, siempre que reúnan 30 años de aportes previsionales. Existen, sin embargo, regímenes especiales para determinadas actividades que pueden modificar esos requisitos.

Antes de iniciar el trámite, Anses recomienda revisar la Historia Laboral para verificar que todos los aportes estén correctamente registrados. Si faltan períodos trabajados, es posible presentar documentación que los respalde, como certificaciones de servicios o recibos de sueldo.

Cómo iniciar el trámite

El primer paso es ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar la Historia Laboral. Una vez confirmados los aportes, se debe reunir la documentación correspondiente y solicitar un turno para ser atendido en una oficina del organismo. El trámite es gratuito.

Entre la documentación básica se solicita el DNI y, en caso de que existan aportes no registrados, la información que permita acreditar esos períodos de trabajo. Las mujeres también pueden acceder al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, siempre que cumplan con las condiciones previstas por Anses.

Qué pasa si faltan aportes

Quienes no alcanzan los 30 años de aportes pueden acceder a distintos mecanismos previstos por la legislación vigente para completar los períodos necesarios, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. También existen prestaciones específicas para personas de 70 años o más con al menos 10 años de aportes.