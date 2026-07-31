Los restos de las víctimas de la tragedia aérea llegaron a la Catedral para el último adiós

Los restos de los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil llegaron este viernes a las 11 horas de la mañana a la Catedral San Juan Bautista, donde comenzaron las honras fúnebres en un marco de profundo dolor. La caravana ingresó por calle Mendoza, escoltada por un importante operativo de custodia policial, mientras el sonido de las sirenas marcaba el inicio de una de las despedidas más conmovedoras que vivió la provincia en los últimos años.

Los restos de Heredia. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

A medida que los vehículos se aproximaban al templo, el silencio dio paso a un prolongado aplauso. Familiares, vecinos, autoridades, integrantes de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil y otras fuerzas de seguridad acompañaron con lágrimas la llegada de los féretros, en una escena cargada de emoción y respeto.

Los aplausos se mezclaron con el llanto de quienes compartieron años de trabajo con Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla. Muchos de los presentes no pudieron contener la emoción al ver ingresar el cortejo a la Catedral, donde permanecerán las exequias.

Una despedida reservada para las familias

Tras el arribo de los restos, la primera ceremonia se realizó de manera íntima y estuvo destinada exclusivamente a los familiares de las víctimas. En un ambiente de absoluto recogimiento, los seres queridos pudieron despedirse en privado antes de que la Catedral abriera sus puertas para el resto de quienes desean acompañar el último adiós.

En el exterior del templo, cientos de personas permanecieron en silencio, mientras efectivos de las distintas fuerzas formaban parte del homenaje a quienes dedicaron su vida al servicio público y a la respuesta ante emergencias.

Un homenaje que conmueve a toda la provincia

La llegada de los restos marcó el inicio formal de las honras fúnebres organizadas de manera conjunta por el Gobierno de San Juan y las familias de las víctimas. Durante toda la jornada se espera el paso de autoridades, compañeros de trabajo y vecinos que desean expresar sus condolencias.

Las ceremonias continuarán este sábado con una misa en la Catedral San Juan Bautista. Posteriormente, el cortejo partirá hacia el Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio con los honores correspondientes para despedir al jefe de la Dirección Bomberos D-9, Rubén Castro; al segundo jefe de esa repartición, Jorge Carbajal; al director de Protección Civil, Carlos Heredia; y al subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla.