Los sanjuaninos analizaron la derrota de Argentina en la final del Mundial

La derrota de Argentina por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial dejó una mezcla de desilusión, emoción y reconocimiento por el camino recorrido. En la Plaza 25 de Mayo, en San Juan, varios hinchas compartieron sus sensaciones apenas terminado el partido, que se definió en el tiempo suplementario con el gol de Ferrán Torres a los 105 minutos.

Uno de los simpatizantes no pudo ocultar la emoción al hablar de la Selección. "Le hubiera faltado un once al equipo de Argentina, un once que lo acompañe a Messi", expresó a DIARIO HUARPE. También hizo referencia a la ausencia de un jugador clave al señalar que "faltaba un Fideo". Además, recordó la expulsión sufrida por el equipo durante el encuentro y afirmó: "Hubo un problema porque le sacaron roja". A pesar de la derrota, destacó el recorrido del seleccionado: "Se banca, se banca los trapos. Es un orgullo que hemos salido segundos en un Mundial muy difícil".

Otra hincha reconoció que el resultado la golpeó, aunque valoró el subcampeonato conseguido. "Tristes, obviamente, decepcionada. La verdad que esperábamos más", sostuvo. También consideró que el planteo inicial pudo haber influido en el desarrollo del partido. "No sé si fue por Scaloni que armó de entrada el equipo. No fue el que esperábamos. No quiero echarle la culpa a nadie, ni a Scaloni ni a los jugadores, pero esperábamos más", dijo. Sin embargo, cerró con un mensaje de reconocimiento: "Somos subcampeones. No es fácil ser el segundo mejor del mundo, pero festejemos eso, que somos los segundos mejores del mundo".

Otro de los entrevistados apuntó a cuestiones futbolísticas para explicar el resultado. "Perdimos contra un equipo grande", resumió. En ese sentido, consideró que "Scaloni estuvo muy flojo con los cambios" y entendió que el equipo pudo haber dado más. También elogió al rival al afirmar que "España estuvo muy buen equipo, muy buena formación en el ataque".

Sobre el rendimiento argentino, remarcó que "estuvimos muy mal defensivamente con Montiel" y cuestionó algunas variantes realizadas durante el encuentro. "Con los cambios de, por ejemplo, Giuliano Simeone, al intentar atacar no pudimos lograr nada. Para mí era mejor un Lautaro Martínez arriba y a Julián bajarlo al medio", concluyó.

Las voces recogidas en el principal paseo sanjuanino reflejaron el mismo sentimiento: el dolor por una final perdida, acompañado por el reconocimiento al esfuerzo de una Selección que terminó como subcampeona del mundo.