La pasión por la Selección Argentina volvió a tomar las calles de San Juan. Después del triunfo épico por 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, los hinchas salieron a festejar una clasificación que quedará marcada en la memoria por la forma en la que se consiguió.

La tarde sanjuanina se tiñó de celeste y blanco. Banderas flameando, camisetas argentinas, rostros pintados, bocinas y una enorme caravana de fanáticos le pusieron color a una jornada cargada de emoción.

Una provincia que volvió a celebrar

Apenas terminó el partido, distintos puntos de San Juan comenzaron a recibir a cientos de hinchas que se reunieron para compartir la alegría por la remontada de la Albiceleste. Con instrumentos de percusión, cánticos y banderas, familias y grupos de amigos coparon las calles para festejar el triunfo del equipo de Lionel Scaloni, que logró revertir un partido que parecía perdido.

La emoción estuvo presente en cada rincón: desde los más chicos con la camiseta de la Selección hasta los mayores que volvieron a vivir una de esas tardes que quedan guardadas en la historia del fútbol argentino.

El corazón de un país futbolero

La victoria ante Egipto no fue una más. Argentina perdía 2-0 a pocos minutos del final y consiguió una remontada inolvidable para ganar 3-2 y meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Ese espíritu de lucha se trasladó rápidamente a las calles, donde los sanjuaninos reflejaron el sentimiento de millones de argentinos que celebraron el triunfo de la Scaloneta. Las banderas en los autos, las caravanas, las bocinas y los cánticos transformaron la provincia en una verdadera fiesta nacional.

San Juan, de celeste y blanco

Como sucede en cada gran actuación de la Selección, los hinchas volvieron a demostrar su amor incondicional por el equipo argentino. La clasificación ante Egipto despertó una celebración masiva y dejó postales de una jornada inolvidable.

Con la ilusión intacta y el sueño mundialista más vivo que nunca, San Juan se sumó a la fiesta de todo un país que continúa acompañando a Lionel Messi, Lionel Scaloni y una Selección que sigue escribiendo historia.

Las fotos de los festejos