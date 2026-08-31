Los sanjuaninos reaccionaron al retiro de Messi: tristeza, gratitud y nostalgia

Era un mensaje que todos sabían que algún día iba a llegar, pero que nadie quería escuchar. La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina se hizo realidad y la noticia despertó tristeza, emoción, nostalgia y agradecimiento entre los argentinos. Por eso, DIARIO HUARPE salió a las calles para conocer qué sienten los sanjuaninos ante el final de una era.

“Mucha tristeza y emoción”

La primera sensación que apareció entre los entrevistados fue la tristeza. “Me genera tristeza. Verlo jugar tanto tiempo y pensar que ya no va a estar, da mucha emoción”, expresó una sanjuanina.

Otro vecino no dudó al imaginar un encuentro con el capitán argentino. “Le daría un abrazo y un beso. Le diría que lo amamos, que gracias y que lo admiramos mucho”, aseguró.

Las palabras se repitieron de diferentes maneras, pero con un sentimiento común. Para muchos, Messi no fue solamente un futbolista, sino el protagonista de algunos de los recuerdos deportivos más importantes de sus vidas.

El miedo al “post-Messi”

Entre las respuestas también apareció una pregunta que comienza a instalarse entre los hinchas: ¿qué será de la Selección después de Messi?

“Da miedo el post-Messi”, reconoció uno de los entrevistados. Para otros, el impacto pasa por la dificultad de aceptar que incluso los ídolos más grandes tienen un final.

“Es impactante porque no te imaginás que Messi se va a retirar algún día. Es como caer en una dura realidad”, resumió otro sanjuanino.

Entre bromas y preocupación, algunos también comenzaron a pensar en los nombres que deberán asumir responsabilidades en la nueva etapa. “Ahora depende de los pies de Nico Paz y Colo Barco”, lanzó uno de los jóvenes consultados.

“Que no se retire”

La frase más repetida fue, quizás, la más simple: “Que no se retire”. Aunque el final de su ciclo parece inevitable, muchos todavía no están preparados para imaginar una Selección sin el número 10.

Otros reconocieron que Messi merece cerrar esta etapa después de haber alcanzado los grandes objetivos que soñó con la camiseta argentina. “Se lo merece porque ya salió campeón de todo”, expresó otro vecino.

Un mensaje que se repite

En las calles de San Juan, la despedida dejó lágrimas, sonrisas y recuerdos. Cada respuesta tuvo su propio tono, pero casi todas terminaron en el mismo mensaje: "Gracias".

Gracias por los goles, los títulos y las emociones. Porque, aunque la Selección tenga que aprender a jugar sin él, para muchos argentinos será imposible olvidar todo lo que Lionel Messi dejó con la camiseta número 10.