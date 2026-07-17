Los secretos del humilde barrio de Rosario donde creció Lionel Messi

El inmueble original se ubica en Lavalleja 525, dentro de una modesta zona de la ciudad santafesina. A corta distancia de esa primera vivienda se localiza el terreno de juego donde el capitán de la Selección Argentina e integrante de la familia conformada por Jorge, Celia María, Rodrigo, Matías y María Sol comenzó su trayectoria.

Su nacimiento ocurrió el 24 de junio de 1987, poco después del histórico partido ante Inglaterra en México 1986, un marcador idéntico al reciente triunfo en las semifinales del Mundial 2026, donde el futbolista aportó dos asistencias. En los alrededores de la propiedad, que carecen de murales con su apellido, los residentes se refieren a él bajo otra denominación.

Pablo, un vecino que transitaba en bicicleta junto a su hijo vistiendo la indumentaria de Leones de Rosario, la institución creada por los allegados del jugador, compartió sus vivencias sobre la etapa escolar y vecinal. "Yo me crié con el Leo", afirmó el testigo, quien además agregó: "Hice la primaria y la secundaria con Rodrigo y soy amigo de Matías, trabajo en Leones por él".

A pocos metros, en el sector conocido como La Bajada, se ubica el espacio recreativo donde se manifestaban sus condiciones técnicas desde temprana edad. "No pensé que iba a ser tanto pero sí uno de los mejores", señaló el habitante del barrio. Durante los juegos infantiles, la marcada diferencia de edad no impedía que su habilidad sobresaliera en la dinámica del juego. "Teníamos 15 años, él siete y hacíamos trampa en el pan y queso para elegir al Leo", rememoró el conocido de la familia.

Los relatos locales coinciden en que su resistencia física y su estilo de juego se mantuvieron estables a lo largo del tiempo. "Eso de que le pegan y sigue lo tenía de chiquito. Lo levantaban por el aire y, mientras caía, ya te la estaba sacando de nuevo. Le querías volver a pegar, ja", concluyó el residente antes de continuar su marcha por las calles de la localidad.