Los seguros de autos en San Juan tendrán nuevos límites de cobertura desde el 1 de enero de 2027. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) actualizó los montos para vehículos particulares, taxis, remises y viajes por aplicaciones como Uber y DiDi. La resolución rige en todo el país, por lo que no necesita una adhesión de la Provincia para aplicarse a las pólizas emitidas o renovadas desde esa fecha.

La Resolución 480/2026, publicada el viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial, fija en $270 millones el límite uniforme de responsabilidad civil de los seguros voluntarios para automóviles y camionetas. Para taxis, remises y servicios de transporte contratados mediante plataformas tecnológicas, el importe será de $590 millones por acontecimiento.

Se trata de límites de indemnización por daños cubiertos a terceros, no del precio que deberá pagar cada conductor. Tampoco significa que cualquier póliza particular incluya automáticamente los $270 millones, ya que ese monto corresponde a la modalidad voluntaria prevista en la norma.

Qué cambia para los autos particulares

En los seguros voluntarios de responsabilidad civil, el límite para autos, camionetas, motos y otras categorías contempladas pasará de $208 millones en 2026 a $270 millones en 2027. La actualización representa un aumento cercano al 30% en la suma asegurada.

En el seguro obligatorio básico, la cobertura prevista por muerte o incapacidad total y permanente por persona pasará de $20,8 millones a $27 millones. Son coberturas distintas, por lo que ambos montos no deben confundirse.

La normativa establece además que los gastos sanatoriales tendrán un límite de $1.200.000 por persona y los de sepelio, de $700.000. Estos conceptos deberán abonarse dentro de los cinco días posteriores a la acreditación del derecho al reclamo, según las condiciones establecidas.

Uber, DiDi y taxis tendrán un límite de $590 millones

Una de las principales novedades alcanza a quienes realizan viajes mediante plataformas tecnológicas. Para el seguro de responsabilidad civil específico de esos servicios se establece una cobertura obligatoria de $590 millones por acontecimiento, frente a los $455 millones fijados para 2026.

La póliza correspondiente al viaje contratado por la aplicación es independiente del seguro obligatorio básico del vehículo. Su alcance se vincula con la responsabilidad civil durante el viaje tomado a través de la plataforma.

Para los taxis y remises también se fija un límite de $590 millones en el seguro voluntario de responsabilidad civil. Además, el descubierto previsto en una cláusula específica de estas unidades no podrá superar los $650.000.

Comparación de las coberturas en 2026 y 2027

Tipo de cobertura 2026 Desde enero de 2027 Autos particulares, seguro voluntario $208 millones $270 millones Taxis y remises, seguro voluntario $455 millones $590 millones Viajes por aplicaciones $455 millones $590 millones Seguro obligatorio, muerte o incapacidad total permanente por persona $20,8 millones $27 millones Gastos médicos por persona $910.000 $1.200.000 Gastos de sepelio por persona $533.000 $700.000

Por qué también se aplica en San Juan

La actualización no depende de una ley provincial. La Ley Nacional 20.091 establece que las aseguradoras están sujetas al control de la SSN en todo el territorio argentino.

En San Juan, la Ley de Transporte 2799-A ya incorporó a los conductores de aplicaciones al sistema provincial de regulación. Entre los requisitos para prestar el servicio se encuentra contar con un seguro específico para el transporte de pasajeros.

Así, las nuevas condiciones nacionales sobre las pólizas convivirán con las obligaciones locales para inscribirse y trabajar. La resolución de la SSN no reemplaza la habilitación provincial ni significa que todo automóvil particular esté autorizado a transportar pasajeros.

¿Aumentará la cuota del seguro en enero?

La resolución modifica los límites de cobertura, pero no establece un porcentaje obligatorio de aumento en el precio de las pólizas. El valor final dependerá de cada aseguradora, el tipo de vehículo, el riesgo cubierto y las condiciones del contrato.

Por eso, antes de renovar en 2027, los conductores sanjuaninos deberán revisar qué modalidad de responsabilidad civil contrataron, cuál es la suma asegurada y si el uso declarado del vehículo coincide con la actividad que realizan. La SSN también dispuso que los límites sean revisados en octubre de cada año.