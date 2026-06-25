Los seis argentinos que podrían debutar en el Mundial contra Jordania

Con el liderazgo garantizado en el Grupo J, el conjunto nacional completará la primera fase en el Dallas Stadium el próximo sábado a las 23.00. Seis integrantes de la nómina oficial todavía no registran minutos en la historia de la competición y cuentan con chances de participar en el encuentro ante el seleccionado asiático.

En el arco, la eventual rotación de Emiliano Martínez daría lugar a Gerónimo Rulli o Juan Musso. El futbolista del Marsella formó parte del plantel campeón en Qatar 2022 sin ingresar al campo, mientras que el exarquero de Racing Club disputa su primera Copa del Mundo tras haber integrado los planteles campeones de América en 2021 y de la Finalíssima.

La línea defensiva presentará la baja obligada de Cristian Romero debido a una dolencia en la rodilla derecha sufrida en la victoria 2 a 0 contra Austria. Ante la posible preservación de los habituales titulares, Marcos Senesi aparece como alternativa para ingresar en la zaga central.

Por el sector medio, Giovani Lo Celso se mantiene a la expectativa de su debut absoluto en cancha. Pese a su vigencia en el proceso de Lionel Scaloni y sus conquistas en las Copas América 2021 y 2024, una lesión lo marginó de la última cita mundialista, mientras que en Rusia 2018 no tuvo participación en ninguno de los 4 compromisos.

A su vez, Valentín Barco busca su estreno oficial tras ganarse un lugar en la convocatoria final merced a su rendimiento en el Racing de Estrasburgo, su reciente transferencia al Chelsea y el gol anotado frente a Islandia en la preparación previa.

La nómina de futbolistas sin rodaje en el torneo se completa con los delanteros Giuliano Simeone y José Manuel López, alternativas ligadas a la renovación del plantel. En contrapartida, Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz ya sumaron sus primeros minutos mundialistas durante el triunfo 3 a 0 ante Argelia.

La probable alineación para el sábado alinearía a Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.