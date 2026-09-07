Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada luego de ser sorprendidos mientras intentaban sustraer distintos elementos de un automóvil en el Barrio Santa María, departamento Chimbas. Los sospechosos fueron encontrados con herramientas, una rueda de auxilio, un gato hidráulico y una batería, entre otros objetos.

El procedimiento se produjo cuando personal de la Unidad Operativa Chimbas Este, con colaboración de los móviles Mogote 1 y Mogote 2, fue comisionado hasta el Barrio Santa María, sector 5, a raíz de un aviso que alertó sobre la presencia de dos hombres que estarían sustrayendo efectos.

Los detenidos domiciliados en Chimbas fueron identificados como Emanuel Rojas y Jesús Riañez.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a los dos sospechosos mientras manipulaban distintos elementos y herramientas. Ante esta situación, procedieron a interceptarlos y aprehenderlos.

Los detenidos fueron identificados como Emanuel Rojas, de 40 años, y Jesús Riañez, de 41 años, ambos con domicilio declarado en distintos sectores de Chimbas.

Durante el procedimiento, los policías recuperaron una rueda de auxilio rodado 13, un gato hidráulico, una llave cruz, un martillo, una batería de automóvil, dos llaves de ruedas, una pinza y una pinza pico de loro. Todos los elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Según la información policial, mientras se desarrollaba el procedimiento se hicieron presentes vecinos de la zona, quienes reaccionaron con evidente enojo ante la situación. Debido a esto, los efectivos solicitaron la colaboración de otro móvil para resguardar la integgridad física de los detenidos y evitar que se produjeran otros incidentes.

Una vez dentro del patrullero, los sospechosos comenzaron a autolesionarse y manifestaron intenciones de escapar. Los efectivos intervinieron para controlar la situación y evitar que pudieran concretar la fuga.

En paralelo, los policías entrevistaron al damnificado, de apellido Illanes, de 43 años, quien manifestó que los sujetos habían violentado el baúl de su automóvil para poder acceder a los elementos que se encontraban en su interior.

De esta manera, el procedimiento permitió recuperar los objetos que presuntamente habían sido preparados para ser sustraídos y secuestrar las herramientas que habrían sido utilizadas para violentar el vehículo.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal Mariano Teja, quien fue interiorizado sobre el procedimiento y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como “Robo en grado de tentativa en concurso real con daño agravado”, con intervención de la UFI Flagrancia.

Finalmente, ambos aprehendidos fueron trasladados y quedaron alojados en la Comisaría 17ª, donde continuaron las diligencias correspondientes bajo las directivas de la Justicia.