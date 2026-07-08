Los suplentes que ganan terreno y se meterían en el 11 de Argentina

La Selección Argentina demostró en el triunfo agónico ante Egipto que el banco de suplentes cumple un rol determinante en el Mundial 2026. Lionel Scaloni encontró respuestas inmediatas con los ingresos de Lautaro Martínez y Nicolás González para revertir el resultado.

El delantero de Inter participó directamente bajando la pelota para el empate de Lionel Messi y luego asistió a Enzo Fernández en el 3-2 definitivo. Por su parte, González aportó velocidad y profundidad por las bandas para romper el cerrojo defensivo africano.

El entrenador destacó el nivel de ambos futbolistas en conferencia de prensa tras el pase a los cuartos de final. Scaloni manifestó que "Parece, como dicen acá, falsa humildad. No es falsa ni buena humildad. Si no tenés a Lautaro Martínez en el banco, si no tenés al 'Caballo' González que corre como un animal y llega, ¿qué entrenador tenés? Podés ser mago, pero lo importante es tener jugadores, esa es la realidad". Estas palabras resaltan la competencia interna de cara al duelo contra Suiza.

Con esta actuación, Martínez vuelve a presentar argumentos para pelear el puesto con Julián Álvarez, mientras que González se establece como una alternativa real para el mediocampo o el ataque.

La fortaleza del plantel no depende solamente de los 11 que inician el partido, sino también de quienes ingresan para cambiar la historia. El encuentro contra el conjunto europeo será la próxima escala del equipo nacional en la búsqueda de las semifinales.