Los SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) se consolidaron como los vehículos usados más buscados en San Juan durante el primer semestre de 2026. Así lo aseguró Mauricio Florentino, propietario de Fiore Automotores, quien además realizó un balance positivo del mercado y afirmó que las operaciones crecieron respecto del mismo período del año pasado, impulsadas por un mayor interés de los compradores.

"Hoy la tendencia es muy clara. La búsqueda está enfocada en los SUV y las camionetas. La venta de sedanes disminuyó y aumentó considerablemente la demanda de este tipo de vehículos", sostuvo Florentino a DIARIO HUARPE al analizar el comportamiento del mercado local. Además, agregó: "El sanjuanino siempre fue muy camionetero, pero ahora también vemos un crecimiento muy importante del interés por los SUV, los híbridos y todas las nuevas tecnologías que están llegando al mercado".

Para el empresario, el cambio en las preferencias responde a una combinación de comodidad, equipamiento y nuevas opciones disponibles. "Está entrando mucho vehículo chino y se está vendiendo muy bien. Hay alternativas nacionales, importadas e híbridas, por lo que el cliente encuentra una oferta mucho más amplia que hace algunos años", explicó.

En cuanto a los valores, indicó que existe una amplia variedad de precios. "Hoy un SUV usado puede costar entre $15 millones y $60 millones, dependiendo del modelo, el equipamiento y el estado de la unidad. En los híbridos también hay muchas opciones, con precios que arrancan entre $38 millones y $40 millones", detalló.

Un semestre con crecimiento

Florentino calificó como positivo el balance de los primeros seis meses del año. "Hemos notado un incremento respecto del año pasado y eso nos llevó incluso a apostar más fuerte por San Juan con la apertura de una sucursal en Rivadavia. Tenemos muchas expectativas por el desarrollo de la minería y creemos que eso puede impulsar tanto la venta de vehículos cero kilómetro como de usados", expresó.

Según precisó, la empresa mantiene un promedio de entre 15 y 18 operaciones mensuales entre ventas y consignaciones, aunque remarcó que la actividad suele ser cíclica. "Hasta las primeras semanas de junio hubo muchas consultas y movimiento, pero después el mercado se frenó bastante. Esperamos que esa situación sea transitoria y que la actividad vuelva a tomar ritmo", afirmó.

Más competencia y precios en baja

El empresario también señaló que la llegada de nuevas concesionarias modificó el escenario comercial. "Hoy existe mucha más competencia y eso divide el mercado, pero termina beneficiando al consumidor porque los precios comenzaron a bajar tanto en los usados como en los cero kilómetro", indicó.

Respecto de la diferencia de valores entre un usado y un vehículo nuevo, explicó que el mercado recuperó parámetros históricos. "Actualmente un vehículo seminuevo vale entre un 10% y un 20% menos que un cero kilómetro equivalente. Hoy hay disponibilidad de unidades nuevas y eso hizo que los precios de los usados se acomodaran nuevamente", concluyó.