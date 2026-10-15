Los Tipitos llegan al Teatro Sarmiento con sus clásicos del rock nacional

Los Tipitos se presentarán este viernes 16 de octubre en el Teatro Sarmiento de San Juan, con un espectáculo que recorrerá las canciones más reconocidas de su trayectoria en el pop-rock argentino. El show comenzará a las 21 y tendrá como escenario la sala principal del teatro, ubicado en avenida Alem Norte 34, en Capital.

Con más de 30 años de carrera, la banda marplatense construyó un repertorio que atraviesa distintas generaciones de público. Durante el recital, se espera un recorrido por su extensa discografía, con temas como Campanas en la noche, Silencio, Brujería y Algo, canciones que forman parte de su identidad musical.

El grupo está integrado por Walter Piancioli, Raúl Ruffino y Federico Bugallo, quienes mantienen una propuesta centrada en las melodías, las guitarras y las composiciones que caracterizaron su recorrido dentro de la escena nacional. El espectáculo también contempla la posibilidad de presentar composiciones más recientes, en una combinación de clásicos y material nuevo.

La presentación en el Teatro Sarmiento ofrecerá al público sanjuanino la oportunidad de escuchar en vivo a una de las bandas con una extensa trayectoria en el rock argentino, en un espacio ubicado en el centro de la ciudad.

Cuánto cuestan las entradas para Los Tipitos en San Juan

Los valores de las localidades varían según la ubicación dentro de la sala. La platea baja, en las filas 1 a 8, tiene un precio de $60.000, mientras que las filas 9 a 15 cuestan $55.000. Para las filas 16 a 20, el valor es de $40.000.

En tanto, las entradas para el sector RockAndPlay-Pullman cuestan $20.000. Desde la organización se informó que el acceso a este sector se realiza mediante escaleras, un dato a tener en cuenta al momento de elegir la ubicación.

El recital está previsto para las 21 de este viernes 16 de octubre en el Teatro Sarmiento, ubicado en avenida Alem Norte 34, Capital, San Juan.