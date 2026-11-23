Boca Juniors dejó atrás los festejos por la conquista de la Copa Sudamericana y volvió rápidamente a los entrenamientos con la mirada puesta en su próximo compromiso. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura, en la Bombonera, y el entrenador analiza preservar a varios titulares por el desgaste físico acumulado en la final ante Atlético Mineiro.

La seguidilla de partidos, el viaje a Colombia y las altas temperaturas que se registraron en Barranquilla dejaron a varios futbolistas con un importante cansancio físico. Por ese motivo, el cuerpo técnico evaluará durante las próximas prácticas quiénes están en condiciones de volver a jugar y quiénes podrían comenzar el encuentro desde el banco de suplentes.

Uno de los casos que genera mayor atención es el de Leandro Paredes. El capitán de Boca sufrió un golpe de calor y un cuadro de deshidratación durante la final, por lo que tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo. Después de la consagración, además, se descompensó mientras brindaba una entrevista y debió ser trasladado a una clínica para realizarse estudios médicos, que arrojaron resultados favorables.

Aunque el mediocampista ya se encuentra recuperado, Arruabarrena analiza darle descanso para evitar una nueva exigencia física apenas unos días después de la definición continental.

Los otros titulares que podrían descansar en Boca

Además de Paredes, hay otros nombres que están bajo evaluación. Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar llegaron con algunas molestias físicas a la final frente a Atlético Mineiro, pero fueron titulares por la importancia del encuentro.

El defensor Lautaro Di Lollo también aparece entre los futbolistas que podrían ser preservados. En su caso, el desgaste acumulado por la continuidad de partidos es uno de los factores que analiza el cuerpo técnico.

Sin embargo, la decisión no está tomada. Arruabarrena pretende contar con lo mejor que tenga disponible para afrontar un cruce eliminatorio y evitará arriesgar a aquellos jugadores que no estén en condiciones físicas.

La intención inicial del entrenador es realizar modificaciones puntuales y no presentar un equipo completamente alternativo. De hecho, varios futbolistas manifestaron sus ganas de estar presentes en el próximo compromiso, por lo que la formación recién quedará definida después de las últimas evaluaciones.

Cuándo juega Boca ante Independiente Rivadavia

El Xeneize recibirá a Independiente Rivadavia este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en la Bombonera. El encuentro corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura y se disputará a partido único.

Para Boca, el desafío será sostener el envión anímico de la consagración internacional y continuar en carrera por otro título en una temporada que todavía tiene compromisos importantes por delante.