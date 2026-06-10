Los titulares de la prensa internacional tras el triunfo argentino: “Messi mete miedo”

Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 3-0 ante Islandia en Auburn, Alabama. La gran figura del encuentro fue Lionel Messi, quien regresó a las canchas tras superar una molestia física sufrida hace dos semanas. El capitán ingresó en el segundo tiempo y solo necesitó 20 minutos para cambiar el rumbo del partido, estableciendo un nuevo récord como el jugador de mayor edad en marcar para la selección nacional con 38 años y 350 días.

La prensa internacional reaccionó con asombro ante el desempeño del número 10. El medio brasileño Globo Esporte resaltó que el futbolista "marcó el segundo gol de Argentina de penalti, inició la jugada del tercero, anotado por Thiago Almada, y demostró su habilidad, además de su reconocido talento, en cada intervención".

Por su parte, Lance detalló que "Lionel Messi entró al partido en la segunda mitad tras la pausa para hidratación de los jugadores de Argentina e Islandia . Con su primer toque de balón, el número 10 dejó a Lautaro Martínez solo ante Olafsson, y el delantero provocó un penalti que el capitán del equipo de Lionel Scaloni transformó para darle la victoria a los sudamericanos".

Desde Europa, los elogios no tardaron en llegar. RMC Sports calificó el retorno como impresionante y sostuvo que el delantero "disipó las dudas sobre su estado físico de cara al Mundial al provocar un penalti y marcar un gol en menos de dos minutos tras entrar como suplente".

En la misma línea, LeParisien observó que el capitán "no pareció verse afectado físicamente en absoluto durante sus 20 minutos de juego, y se mostró encantado con su delicadeza técnica".

El diario L'Equipe también fue contundente al publicar que "con un decisivo Lionel Messi entrando desde el banquillo, Argentina superó con facilidad a Islandia en su último partido de prueba antes del Mundial".

En España, el impacto fue igual de significativo. Mundo Deportivo puntualizó que el ídolo participó "con 20 minutos, con una asistencia y con un gol que fue mucho más que su grito 117 en 199 partidos albicelestes. Fue el grito que lo convirtió en el goleador más longevo de la Selección con 38 años, 11 meses y 14 días, superando al mítico Ángel Labruna".

El periódico Sport analizó que "la magia de Leo es eterna" y agregó que "marcó el segundo de penalti tras haber dejado solo a Lautaro Martínez con un pase delicado". Asimismo, Marca confirmó que "Leo ya es (también) el argentino más veterano en hacer gol con la Selección, superando al histórico Labruna".

Otros medios como As utilizaron la frase "Messi mete miedo" para describir el nivel del jugador. En Italia, Gazzetta dello Sport destacó que el triunfo se basó en un "juego ofensivo fluido, numerosas ocasiones de gol y un tanto de Lionel Messi" ante 88.000 espectadores. Al finalizar el compromiso, el propio capitán envió un mensaje de compromiso a los hinchas argentinos al asegurar que "vamos a dejar todo" en la próxima cita mundialista.