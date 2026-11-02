Los tres productos necesarios que tenés que comprar en el Cyber Monday

En el marco del Cyber Monday que se desarrolla del 2 al 4 de noviembre de 2026, los usuarios buscan alternativas para equipar el hogar. La freidora de aire Cecotec Cecofry Fantastik 6500, el ventilador turbo Magiclick de 20 pulgadas y la aspiradora robot Midow se posicionan como tres productos clave para optimizar el tiempo diario. Entre las responsabilidades cotidianas y el calor, contar con aparatos funcionales permite recuperar horas semanales con importes de referencia bien informados.

Freidora de aire Cecotec Cecofry Fantastik 6500 de 6,5 litros Llegar tarde y querer comer rico sin encender el horno ni lavar sartenes con aceite es un escenario común. Este dispositivo cocina con aire caliente y casi sin materia grasa, contando con 1700 W de potencia, pantalla táctil, 12 menús preconfigurados y temperatura regulable de 80 a 200 °C. Su capacidad alcanza para toda la familia y posee terminación en acero inoxidable. Su valor ronda los $89.000 en 6 cuotas. Ventilador turbo Magiclick de 20 pulgadas En pleno enero, el dormitorio se transforma en un horno y el aire acondicionado no logra cubrir todos los ambientes o encarece el consumo eléctrico. Este modelo genera un flujo de aire importante con su motor de 90 W y ofrece la opción de apoyarse en el piso o colgarse en la pared. Su costo se ubica entre $54.000 y $68.000 según el punto de venta, ofreciendo hasta 6 cuotas en plena temporada alta. Aspiradora robot Midow de 115 W con wifi Barrer temprano no evita que por la noche reaparezcan pelos de mascotas y migas bajo la mesa. Este equipo se gestiona desde el teléfono móvil, brinda tres modos de limpieza y regresa de forma autónoma a su base para recargarse. Si bien es una de las opciones accesibles con wifi, no reemplaza la limpieza profunda ni es idónea para alfombras gruesas. Su precio oscila entre $161.000 y $170.000 con 12 cuotas sin interés.

Antes de concretar la compra, es importante verificar que el vendedor otorgue garantía y factura correspondiente. También se recomienda comparar las cifras del día con las de la semana previa para confirmar la efectividad del beneficio. Este contenido incluye enlaces de afiliado a través de los cuales se puede recibir una comisión sin cargo extra, recordando que las sumas indicadas sufren variaciones.