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Los tres productos necesarios que tenés que comprar en el Cyber Monday

Los tres electrodomésticos con precios de referencia para saber si la oferta de Cyber Monday conviene.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Tres electrodomésticos indispensables para simplificar las tareas.

En el marco del Cyber Monday que se desarrolla del 2 al 4 de noviembre de 2026, los usuarios buscan alternativas para equipar el hogar. La freidora de aire Cecotec Cecofry Fantastik 6500, el ventilador turbo Magiclick de 20 pulgadas y la aspiradora robot Midow se posicionan como tres productos clave para optimizar el tiempo diario. Entre las responsabilidades cotidianas y el calor, contar con aparatos funcionales permite recuperar horas semanales con importes de referencia bien informados.

  1. Freidora de aire Cecotec Cecofry Fantastik 6500 de 6,5 litros Llegar tarde y querer comer rico sin encender el horno ni lavar sartenes con aceite es un escenario común. Este dispositivo cocina con aire caliente y casi sin materia grasa, contando con 1700 W de potencia, pantalla táctil, 12 menús preconfigurados y temperatura regulable de 80 a 200 °C. Su capacidad alcanza para toda la familia y posee terminación en acero inoxidable. Su valor ronda los $89.000 en 6 cuotas.

  2. Ventilador turbo Magiclick de 20 pulgadas En pleno enero, el dormitorio se transforma en un horno y el aire acondicionado no logra cubrir todos los ambientes o encarece el consumo eléctrico. Este modelo genera un flujo de aire importante con su motor de 90 W y ofrece la opción de apoyarse en el piso o colgarse en la pared. Su costo se ubica entre $54.000 y $68.000 según el punto de venta, ofreciendo hasta 6 cuotas en plena temporada alta.

  3. Aspiradora robot Midow de 115 W con wifi Barrer temprano no evita que por la noche reaparezcan pelos de mascotas y migas bajo la mesa. Este equipo se gestiona desde el teléfono móvil, brinda tres modos de limpieza y regresa de forma autónoma a su base para recargarse. Si bien es una de las opciones accesibles con wifi, no reemplaza la limpieza profunda ni es idónea para alfombras gruesas. Su precio oscila entre $161.000 y $170.000 con 12 cuotas sin interés.

Antes de concretar la compra, es importante verificar que el vendedor otorgue garantía y factura correspondiente. También se recomienda comparar las cifras del día con las de la semana previa para confirmar la efectividad del beneficio. Este contenido incluye enlaces de afiliado a través de los cuales se puede recibir una comisión sin cargo extra, recordando que las sumas indicadas sufren variaciones.

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