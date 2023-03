Los tryman para el Clásico Sanjuanino de Rugby

En sus espaldas tienen la agradable responsabilidad de tener el ingoal ajeno entre ceja y ceja. Ambos demostraron en la fecha pasada su capacidad goleadora y este sábado en Pocito serán la llave para que Patos y Piuquenes se abracen con la victoria a partir de las 16,30 hs. Universidad y San Juan RC vuelven a verse las caras por la segunda fecha del Top 8 del Regional Oeste 2023.

Para Juan Manuel Uzair y Theo Imparado será su primer derbi en la máxima categoría de la región. Para el nacido en la U, fue la figura rutilante en el inicio del Top 8 al marcar 29 tantos para llevar a su equipo al triunfo ante Liceo. Para el wing del Club de Santa Lucía demostró que si le dan espacio y tiempo puede hacer desastre en campo ajeno.

Tanto Uzair como Imparado se sintieron acompañados por sus compañeros en su primer partido en el Top 8. "Fue un debut muy emocionante donde me sentí muy cómodo gracias a los chicos que me apoyaron y me permitieron jugar con tranquilidad. Desde chico quise jugar en primera" Afirmó goleador de la U. "Me sentí muy cómodo. A pesar de ser un nuevo desafío mis compañeros me apoyaron. Más allá de que el resultado no fue el esperado, nos trajimos desde Neuquén muchos aspectos positivos pensando en el próximo partido". Concluyó el Wing Piuquén.

Los dos coinciden que será un partido especial. Juan Manuel expresó:"Trato de pensar que es una semana más, pero soy consciente que es un clásico. Entrenamos a conciencia pensando que el sábado puede ser un gran día para el equipo". "Son días muy lindos en el que te genera mucha ansiedad en poder tener la posibilidad de jugar un clásico. Sin embargo, junto a mis compañeros nos enfocamos en corregir lo que no hicimos bien en Neuquén y afianzar nuestro juego".

Para finalizar, para Percha y Theo son conscientes que será un clásico de dientes apretados. "Siempre son duros cuando lo veía desde afuera. Esta vez que me toca estar no creo que sea diferente. Es un partido donde los puntos de contactos son muy fuertes y las formaciones fijas suelen ser determinantes. Nosotros como back debemos estar ordenados para poder marcar la diferencia". analizó el nacido en Universidad. Para el tryman del San Juan RC dijo: "Entrenamos durante toda la semana con el foco puesto en el clásico. Realizamos una gran semana y vamos a buscar traernos un buen resultado en la cancha de ellos. Va a ser un partido muy físico, pero confiamos en nuestras fortalezas".

Los dos comienzan a escribir su historia en las páginas grandes del rugby sanjuanino. El sueño que tenían en infantiles empieza a concretarse cuando ingresen al verde campo juego a partir de las 16,30 hs. Uno se irá con la victoria; pero ambos llegarán a sus casas con una sonrisa sabiendo que cumplieron el sueño del pibe.