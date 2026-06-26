Turquía derrotó a Estados Unidos 3 a 2 en el Mundial 2026 y de esta manera dijo adiós al certamen ecuménico. Los norteamericanos, por su parte, avanzaron a 16avos de final como líder del grupo, y en la próxima instancia chocarán contra Bosnia-Herzegovina. El encuentro se disputó en simultáneo al de Paraguay y Australia, también integrantes del Grupo D.

Los otomanos se despiden en el fondo de la tabla con tres unidades. Mientras tanto, las Barras y las Estrellas no lograron el paso perfecto en el Sector D pero sí dormirán líderes de su sector con seis puntos.





Desarrollo del Primer Tiempo

El encuentro comenzó con un ritmo frenético. Apenas a los 3 minutos, el defensor estadounidense Auston Trusty conectó un balón para abrir el marcador e imponer el 1-0 parcial, sorprendiendo a la defensa otomana. La respuesta de Turquía no tardó en llegar. Con la urgencia de sumar para pelear su clasificación, adelantaron líneas bajo la conducción de su joven figura Arda Güler, quien a los 10 minutos puso el empate 1-1 con una gran definición. El dominio turco se consolidó a los 31 minutos, cuando el extremo Barış Alper Yılmaz venció la resistencia del arquero Matt Turner y decretó la remontada parcial por 2-1 antes de irse al descanso.

Desarrollo del Segundo Tiempo

En el complemento, el conjunto estadounidense reaccionó rápido. A los 49 minutos, el mediocampista Sebastian Berhalter (quien había recibido una tarjeta amarilla en la primera parte) encontró el espacio para anotar el 2-2.

Tras el empate, el partido entró en una fase de constantes modificaciones tácticas y sustituciones en ambos bandos; Estados Unidos envió a la cancha a figuras habituales como Christian Pulisic, Sergiño Dest y Alejandro Zendejas para refrescar el ataque, mientras que Turquía reforzó su bloque con los ingresos de Çağlar Söyüncü y Kaan Ayhan.

Cuando parecía que el encuentro terminaba en tablas, en el tiempo de descuento (minuto 90+8'), el ingresado Kaan Ayhan aprovechó una oportunidad en el área norteamericana tras una jugada validada por el VAR para marcar el definitivo 3-2. A pesar de la derrota en la última jornada, Estados Unidos finalizó como líder del Grupo D.



