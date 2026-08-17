Los últimos días de San Martín y las enfermedades que sufrió

Este 17 de agosto se cumplen 176 años del fallecimiento de José de San Martín, quien murió a los 72 años en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer. Durante su etapa final en Europa, el militar convivió con un estado de salud deteriorado por múltiples afecciones físicas que marcaron su vejez lejos de América,.

Entre los padecimientos que lo acompañaron figuraban úlceras estomacales, gota, reuma y problemas de visión severos. El Libertador también enfrentó secuelas de heridas sufridas en su trayectoria militar, además de episodios de cólera y tuberculosis. Para mitigar los dolores persistentes, recurría frecuentemente a baños termales y al uso de opio según las prácticas de la época.

Su vida en Francia desde 1848 junto a su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce y sus nietas transcurría con tranquilidad. Quienes lo conocieron en ese tiempo destacaron que conservaba sus hábitos y parte de su carácter, disfrutaba de sus nietas y mantenía correspondencia con conocidos mientras realizaba tareas domésticas,.

El 17 de agosto de 1850 comenzó como una jornada habitual en la que pasó la mañana con su hija, pidió que le leyeran los diarios y consumió alimento. Su entorno no preveía un desenlace inmediato ese día.

Sin embargo, después del almuerzo su cuadro empeoró súbitamente con intensos dolores de estómago. Ante esta situación, el médico Jardon acudió para asistirlo y permaneció junto al prócer hasta el momento de su deceso. A 176 años de su muerte, se lo recuerda como el líder de campañas fundamentales para la independencia sudamericana.