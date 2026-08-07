Los videos de los dólares de Jésica Cirio no podrán ser usados como prueba

La Justicia argentina ha tomado una decisión técnica que cambia el rumbo de la investigación sobre Jésica Cirio. Los videos que mostraban grandes sumas de dinero ya no podrán ser utilizados como evidencia válida en el proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El motivo central es que un peritaje del Laboratorio de Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la DATIP detectó fallas críticas que impiden conocer de dónde vino ese material o si fue alterado.

Según explicaron los especialistas, los archivos perdieron sus metadatos originales y tienen sus marcas de tiempo internas en cero. Esta condición suele ocurrir cuando los videos pasan por procesos de edición o se envían muchas veces por aplicaciones como WhatsApp, lo que borra el rastro del dispositivo que filmó inicialmente.

Aunque los documentos registran el 24 de junio de 2026, esa fecha solo marca el momento en que se guardaron en un pendrive y no el día de la grabación real. Además, la ausencia de una firma digital matemática llamada código hash hace imposible asegurar que las imágenes no fueran modificadas. Sobre el origen de este contenido, la modelo había manifestado anteriormente que "se me ha intentado extorsionar".

El informe oficial también expuso errores en cómo se guardó la prueba física. Mientras que el sobre de la cadena de custodia, rotulado como Efecto 51, mencionaba un pendrive, los peritos encontraron en su lugar una tarjeta Micro SD de 32 GB.

Esta diferencia técnica afecta directamente la confianza en el elemento presentado ante el juez. El dictamen fue tajante al considerar que "un video del que no se sabe cuándo fue filmado, con qué dispositivo, por quién, ni qué le pasó en el camino, no prueba nada". Al no cumplir con los protocolos de seguridad de 2023, la decisión judicial fortalece la situación de la defensa de la conductora.