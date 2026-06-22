Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo decisivo en los grandes escenarios. Después de fallar un penal en el primer tiempo, el capitán argentino se recuperó con dos golazos que guiaron la victoria por 2-0 sobre Austria y lo convirtieron en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La noche en Dallas parecía complicada para el rosarino. La oportunidad de abrir el marcador desde los doce pasos terminó con un remate desviado y una sensación de frustración que duró apenas algunos minutos. Porque cuando aparecen los grandes jugadores, los errores suelen convertirse en simples anécdotas.

Una obra colectiva para abrir el marcador

A los 38 minutos del primer tiempo llegó la revancha. Argentina elaboró una gran acción colectiva que encontró a Thiago Almada y Facundo Medina como protagonistas antes de que la pelota llegara a los pies de Messi.

El capitán definió con precisión y rompió el cero en un partido que hasta ese momento ofrecía pocas emociones. El gol tuvo un valor especial: fue el número 17 de su carrera en los Mundiales y le permitió superar definitivamente una marca histórica para quedar solo en la cima de los goleadores de la Copa del Mundo.

La celebración fue tan intensa como simbólica. Messi volvía a hacer historia con la camiseta argentina.

El segundo, con picardía y oportunismo

Cuando el partido se acercaba a su final, el rosarino volvió a aparecer. En tiempo de descuento, una jugada caótica dentro del área terminó con varios rebotes y una definición que recordó a las viejas conquistas de Mario Kempes.

Tras un intento fallido de Julián Álvarez y otras intervenciones dentro del área, Messi encontró la pelota suelta y la empujó a la red para sentenciar el 2-0 definitivo.

Fue un gol de oportunista, de esos que aparecen cuando el talento se combina con la intuición de los grandes goleadores.

Un Mundial que agiganta su leyenda

Además de convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, Messi quedó como líder de la tabla de artilleros del Mundial 2026.

El dato resulta aún más impactante al analizar su evolución en el torneo. En sus primeros ocho partidos mundialistas apenas había marcado un gol. En cambio, entre Qatar 2022 y las dos primeras fechas de esta edición acumula una impresionante cosecha de tantos que lo mantiene como la gran figura de la competencia.

A los 39 años, el capitán argentino sigue ampliando una historia que parece no tener techo. Y en Dallas escribió otro capítulo inolvidable: dos golazos, una clasificación y un récord que lo coloca definitivamente en la cima del fútbol mundial.