Viernes 05 de Junio
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Los zapatos de Evangelina Anderson que lideran la moda de la temporada

La modelo eligió un calzado de taco bajo que combina el confort con la sofisticación en el invierno 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La moda prioriza el confort sin perder el glamour en los conjuntos diarios.

Evangelina Anderson volvió a posicionarse como un referente de estilo al lucir unos stilettos de taco bajo, un diseño que se impone con fuerza como uno de los grandes protagonistas del otoño-invierno 2026.

Este tipo de calzado, elegido por celebridades e influencers internacionales, marca el regreso de una alternativa sofisticada que permite estilizar la figura sin la necesidad de recurrir a los tacos altísimos que dominaron durante años.

En esta oportunidad, la exparticipante de MasterChef Celebrity complementó su estilismo con prendas de corte elegante y una estética minimalista, logrando que los zapatos se convirtieran en el foco principal de su conjunto. Las firmas de lujo y los diseñadores ya sumaron esta propuesta a sus colecciones debido a su versatilidad, ya que se adaptan con facilidad a diferentes ocasiones y estilos.

La principal ventaja de estos modelos, también conocidos comercialmente, radica en su capacidad para combinarse con jeans, pantalones sastreros, faldas midi o vestidos.

Con esta elección fashionista, se confirma que el calzado de taco bajo llegó para quedarse, ofreciendo una opción ideal para quienes buscan líneas clásicas, una silueta refinada y una altura adecuada tanto para looks formales como para outfits más relajados.

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