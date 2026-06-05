Los zapatos de Evangelina Anderson que lideran la moda de la temporada

Evangelina Anderson volvió a posicionarse como un referente de estilo al lucir unos stilettos de taco bajo, un diseño que se impone con fuerza como uno de los grandes protagonistas del otoño-invierno 2026.

Este tipo de calzado, elegido por celebridades e influencers internacionales, marca el regreso de una alternativa sofisticada que permite estilizar la figura sin la necesidad de recurrir a los tacos altísimos que dominaron durante años.

En esta oportunidad, la exparticipante de MasterChef Celebrity complementó su estilismo con prendas de corte elegante y una estética minimalista, logrando que los zapatos se convirtieran en el foco principal de su conjunto. Las firmas de lujo y los diseñadores ya sumaron esta propuesta a sus colecciones debido a su versatilidad, ya que se adaptan con facilidad a diferentes ocasiones y estilos.

La principal ventaja de estos modelos, también conocidos comercialmente, radica en su capacidad para combinarse con jeans, pantalones sastreros, faldas midi o vestidos.

Con esta elección fashionista, se confirma que el calzado de taco bajo llegó para quedarse, ofreciendo una opción ideal para quienes buscan líneas clásicas, una silueta refinada y una altura adecuada tanto para looks formales como para outfits más relajados.