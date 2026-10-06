Lourdes Sánchez confirmó desde cuándo le es infiel al Chato Prada

Lourdes Sánchez y Pablo el Chato Prada finalizaron su relación sentimental luego de compartir más de 16 años de historia y haber formado una familia junto a su hijo Valentín. La bailarina decidió romper el silencio y enviar diversos mensajes a la periodista Fernanda Iglesias para el ciclo Puro Show, donde detalló los motivos que la llevaron a dar este paso definitivo en su vida personal.

En las conversaciones reveladas al aire, la artista fue contundente respecto a lo que sentía en esta última etapa de la pareja y manifestó: “Pasa que con Pablo, te diría que hace años venimos remándola. Pero se me acabó el amor de pareja hace tiempo”.

La conductora sostuvo que la decisión final demoró en concretarse debido a la gran cantidad de tiempo compartido. Sobre ese temor inicial y la profunda crisis previa, remarcó: “Me daba miedo tomar la decisión por toda nuestra historia”. Sin embargo, aclaró que la situación no daba para más y confesó: “Veníamos mal hace tiempo, lo sabés, lo saben todos. Intentamos repuntar, pero yo ya no quería esa vida”.

El quiebre de la pareja también se vio salpicado por versiones que indicaban la presencia de un tercero en discordia, identificado como Fran Liotta. Frente a estas especulaciones, Lourdes reconoció el vínculo con el joven pero desmintió las versiones sobre un romance de 4 meses y aclaró: “Tampoco había algo grave ahí, porque solo hablaba con este chico”.

Durante los intercambios de mensajes, la actual funcionaria correntina detalló además la reacción que tuvo el productor televisivo al enterarse del pedido de divorcio o separación. La bailarina reveló: “Yo le dije que me quería separar y me sacó el celular”. Pese al momento tenso vivido entre ambos, la artista acotó: “Está dolido, él no quería separarse. Está súper despechado, pero lo entiendo”.

Por otra parte, Lourdes reflexionó sobre el proceso interno que le tocó atravesar durante la extensa crisis y aseguró: “Yo vivía una irrealidad, por no decir algo más duro”. A raíz de esto, remarcó la importancia de priorizar su bienestar emocional sin importar las opiniones ajenas ni el juicio social sobre su rol de madre o mujer.

Respecto al esquema familiar que mantendrán de ahora en adelante, la prioridad de ambos estará centrada en Valentín. La entrevistada adelantó que continuará viajando constantemente para la crianza compartida y aseguró que no planea iniciar ningún enfrentamiento legal ni mediático contra el padre de su hijo.

Finalmente, la expareja del histórico productor televisivo intentó desdramatizar el proceso de convivencia temporal en la vivienda que compartían en Buenos Aires. A pesar de los cruces de los últimos días, concluyó que la prioridad máxima de ambos continuará siendo la estabilidad de su pequeño de 10 años.