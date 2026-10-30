Lourdes Sánchez quedó envuelta en una nueva polémica luego de que trascendiera el supuesto malestar que habría generado su exposición pública en sectores de la política de Corrientes, donde se desempeña como presidenta del Instituto de Cultura.

La bailarina asumió el cargo en diciembre de 2025. Tiempo después, anunció su separación del Chato Prada y comenzó una relación con Francisco Liotta, un empresario correntino de 27 años.

A esos cambios en su vida personal se sumaron sus declaraciones sobre su gusto por comprar y coleccionar piezas y obras de arte. Según contó el periodista Juan Etchegoyen, esa exposición no habría sido bien recibida por algunos sectores políticos de la provincia.

El supuesto malestar habría surgido en medio de la delicada situación que atraviesa Corrientes por la muerte de Nancy Godoy. La docente había presentado denuncias por presuntas irregularidades en la escuela rural donde trabajaba y ahora se investiga si esos reclamos podrían estar vinculados con el crimen.

“En medio de la situación que se está viviendo, de repente se habla de Lourdes Sánchez, se la ve comprando obras de arte para llevar al instituto que ella preside en la provincia, su nuevo noviazgo, la separación de Chato Prada… Evidentemente hay un malestar marcado dentro de la política”, afirmó Etchegoyen en Nuevo Día.

Luego, el periodista mencionó una llamativa señal en las redes sociales del gobernador correntino, Juan Pablo Valdés. Según relató, el mandatario continúa siguiendo al Chato Prada, pero habría dejado de seguir a Lourdes Sánchez.

“Las redes hablan y, ¿con qué nos encontramos en las del gobernador Juan Pablo Valdés? El gobernador sigue al Chato Prada y ¿saben a quién dejó de seguir? A Lourdes Sánchez. Además, es su funcionaria”, señaló Etchegoyen.

La información fue presentada como una versión y no hubo, en el material de origen, una confirmación pública del gobernador ni de Lourdes Sánchez sobre los motivos de la supuesta decisión.