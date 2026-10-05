Lourdes Sánchez: "Le dije al Chato que me quería separar y me sacó el celular. Está dolido y despechado"

Tras confirmarse la ruptura definitiva entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada, comenzaron a conocerse los motivos reales de la crisis que terminó con la pareja. La bailarina rompió el silencio tras el revuelo generado por su relación con el rugbier Francisco Liotta Hernández y admitió que el vínculo con el productor estaba desgastado desde hacía años.

Lourdes Sánchez explicó que la decisión de finalizar la convivencia no resultaba sencilla debido al impacto familiar, especialmente por Valentín, el hijo de 10 años que tiene junto al Chato Prada. La artista remarcó que su prioridad absoluta es acompañar al pequeño durante esta etapa de cambios y evitar que se vea afectado por la exposición mediática.

Al referirse al instante exacto en que el Chato Prada descubrió el engaño con el deportista correntino, Lourdes Sánchez detalló que el productor tomó una actitud drástica al escuchar sus intenciones de terminar el noviazgo. La influencer remarcó que las conversaciones con el joven eran inocentes, pero desataron la furia de su ex pareja.

"Él se enteró porque cuando le dije que me quería separar, me sacó el celular. No voy a dar más detalles pero la realidad es que ahí tampoco había algo grave. Te diría que era hasta naif porque con este chico sólo hablábamos", afirmó Lourdes Sánchez al revelar la reacción del Chato Prada ante la noticia.

Por último, Lourdes Sánchez reconoció que el Chato Prada reaccionó con enojo debido al dolor de la ruptura y manifestó su intención de mantener una relación pacífica por el bienestar de su hijo. La bailarina planea reorganizar su rutina entre Corrientes y Buenos Aires para encarar esta nueva etapa personal sin conflictos judiciales.