Lourdes Sánchez reveló cómose ocultaba para engañar al Chato Paada

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández arribaron a la ciudad de Buenos Aires para afrontar compromisos laborales y se mostraron muy juntos. Tras confirmar el final de su extensa historia con Pablo Chato Prada, la bailarina brindó declaraciones al programa de streaming Ya fue todo y expuso detalles sobre la nueva etapa personal que transita.

La titular del Instituto de Cultura de Corrientes explicó que su viaje respondió a la necesidad de participar de reuniones de trabajo y de la tradicional feria ArteBA. Sin embargo, la presencia de su flamante pareja acaparó toda la atención mediática en la terminal aérea, donde la artista respondió sobre los cambios drásticos en su vida íntima.

"Es una relación muy nueva y vamos muy bien", sostuvo tras casi dos décadas de relación con Pablo "Chato" Prada. Asimismo, la entrevistada reconoció que dar este paso implica una adaptación grande debido a la presencia del hijo que tiene en común con el famoso productor de televisión tras 16 años de convivencia.

Por su parte, el joven de 27 años prefirió mantenerse al margen de los micrófonos y las cámaras periodísticas que se acercaron al lugar. "Él no quiere hablar porque no tiene nada que ver con este mundo. Me dijo 'me adapto a tu mundo, pero enseñame'", reveló sobre la postura de su nuevo compañero sentimental ante la exposición mediática.

El punto de mayor tensión en la charla ocurrió al ser consultada sobre el origen exacto del vínculo y la sombra de una supuesta infidelidad. La modelo se mostró dubitativa ante la pregunta del cronista y dio explicaciones algo confusas sobre cuándo comenzó la historia de amor entre ambos.

"Quizá las cosas no se dieron de la manera en que me hubiera gustado, pero tampoco reniego de eso porque las cosas pasan por algo", lanzó sobre el momento en que nació la atracción, pero sin dar precisiones exactas. En esa misma línea, manifestó que sintió la necesidad de priorizar su propia búsqueda personal.

Finalmente, la funcionaria correntina remarcó que asumió un reto importante al dejar atrás su pasado familiar para iniciar este capítulo sentimental. Expresó que todas las personas tienen derecho a buscar la felicidad y concluyó manifestando que se encuentra conforme con la decisión tomada para su vida actual.