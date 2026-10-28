A casi un mes de confirmar su separación de Pablo "El Chato" Prada, Lourdes Sánchez volvió a hablar públicamente sobre el final de su relación de 16 años y sorprendió al revelar un detalle hasta ahora desconocido: el productor le había propuesto casamiento, pero la iniciativa llegó cuando el vínculo sentimental ya estaba desgastado.

Durante una entrevista con el programa Puro Show (eltrece), la bailarina se refirió a los motivos que la llevaron a terminar la relación con el padre de su hijo Valentín. En ese contexto, reconoció que fue ella quien tomó la decisión de separarse porque sus sentimientos habían cambiado.

"Yo tomé la decisión porque para mí terminó el amor de pareja, pero eso no quita que haya otro tipo de amor", explicó. Además, destacó que, pese a la ruptura, mantiene un vínculo afectivo con el productor por la familia que construyeron juntos.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando el periodista le recordó que, durante sus años de relación, nunca llegaron a casarse. Ante esa observación, Sánchez sorprendió con una confesión: "No, pero él me propuso y después capaz que ya era medio tarde".

La declaración dejó en evidencia que el casamiento fue una posibilidad dentro de la pareja, aunque la propuesta no alcanzó para cambiar el rumbo de la relación.

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre los mensajes del Chato Prada

La bailarina también habló sobre las publicaciones que su expareja realizó en redes sociales después de la separación, especialmente el mensaje que le dedicó por el Día de la Madre.

Si bien admitió que algunas situaciones posteriores a la ruptura le generaron incomodidad, aseguró que comprende las reacciones del productor. Incluso consideró que el saludo pudo haber sido una manera de demostrar arrepentimiento por cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Sánchez destacó que Prada conoce el esfuerzo que realiza diariamente para acompañar a su hijo y sostuvo que interpretó la publicación como un gesto de cariño. Sin embargo, reconoció que le hubiera gustado recibir demostraciones similares durante los años que estuvieron juntos.

Su nueva relación con Francisco Liotta

Mientras continúa adaptándose a una nueva etapa personal, Lourdes Sánchez confirmó que atraviesa un buen momento sentimental junto a Francisco Liotta, el empresario hotelero con quien comenzó una relación después de su separación.

La pareja realizó recientemente su primera aparición pública en Buenos Aires, donde se mostró cercana y sonriente ante las cámaras.

Al hablar sobre este nuevo vínculo, la bailarina aseguró que prefiere avanzar sin apurarse, aunque reconoció que atraviesa una etapa de enamoramiento.

También explicó que Liotta llegó a su vida en un período de importantes cambios emocionales. Por el momento, decidió mantener cierta distancia entre su nueva relación y su vida familiar, ya que todavía no presentó al empresario a su hijo Valentín.

De esta manera, Sánchez dejó en claro que su historia de amor con el Chato Prada llegó a su fin, aunque ambos continuarán vinculados por la crianza de su hijo.