Lourdes Sánchez sobre su separación con el Chato Prada: “Vivía una agonía”

Lourdes Sánchez y Pablo el Chato Prada le pusieron fin a su relación de dieciséis años en medio de un fuerte revuelo mediático. La bailarina se comunicó con Ángel De Brito para confirmar la ruptura definitiva del vínculo que mantenía con el productor televisivo, con quien comparte un hijo. El fin de la historia de amor quedó en el centro de la escena pública debido a los trascendidos que vincularon a la artista con un joven deportista de veintisiete años llamado Fran Liotta.

Durante la charla periodística, la protagonista reconoció que el desgaste de la pareja llevaba un tiempo prolongado y que ambos intentaron salvar el noviazgo en reiteradas oportunidades. “Yo no estoy triste, solo por mi hijo. Nosotros hace años estamos tratando de remontarla. Lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía”, afirmó la conductora sobre el trasfondo de la decisión. Por su parte, el periodista reveló que vio al productor muy golpeado anímicamente por el desenlace del vínculo.

El deportista mencionado como posible tercero en discordia es un jugador de rugby a quien la bailarina habría conocido en Corrientes. Aunque circularon versiones sobre encuentros en un departamento, la funcionaria prefirió no profundizar sobre ese punto ni dar precisiones sobre su presente sentimental. El cambio de vida de la artista comenzó en 2024 al asumir un cargo cultural en su provincia natal, lo que la llevó a alternar su rutina entre el interior y Buenos Aires.

A comienzos de 2026, la artista asumió la presidencia del Instituto de Cultura correntino, una responsabilidad que la alejó progresivamente de la televisión nacional. A pesar del impacto que causó la noticia, la bailarina prefirió guardar reserva respecto de las fechas exactas del fin del noviazgo y continuó enfocada en sus compromisos profesionales en el litoral argentino.