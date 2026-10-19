Lourdes Sánchez y Francisco Liotta tuvieron un romántico intercambio que confirmó su relación

En el mismo momento en el que se confirmó la separación de Julieta Prandi y el Chato Prada, trascendió que ella ya estaba empezando a rehacer su historia amorosa. El motivo del quiebre, según reveló Ángel de Brito, fue una infidelidad que los mismos implicados le habrían blanqueado.

Lourdes Sánchez reconoció que el afecto con su expareja se había terminado hacía tiempo, aunque intentó aclarar que Francisco Liotta, el joven de 27 años señalado como el tercero en discordia, era solo un conocido a quien quería cuidar del conflicto mediático.

Sin embargo, durante el fin de semana la verdad salió a la luz en las plataformas digitales. Primero, la bailarina realizó un posteo con motivo del Día de la Madre que recibió interacciones tanto del productor como de Francisco Liotta, quien le dedicó una carita afectuosa que ella contestó de la misma forma.

Poco después, Francisco Liotta publicó una imagen de su progenitora y luego compartió una fotografía de la bailarina con un ramo de flores, acompañada por la frase "Feliz día para esta mamucha también", dejando en claro el excelente vínculo afectivo que construyen sin esconderse.