Lourdes Sánchez y El Chato Prada se separaron en medio de un escándalo mediático tras confirmarse la infidelidad de la bailarina con un empresario más joven. Tiempo después de la ruptura, la artista habló sobre su presente amoroso con Fran Liotta y aseguró "no se castiga al amor" durante una charla radial.

El distanciamiento entre ambos ocurrió hace algunos meses cuando El Chato Prada hizo pública la ruptura tras descubrir el engaño de Lourdes Sánchez. Ante esto, la bailarina afirmó que ella ya había intentado finalizar el vínculo con anterioridad y calificó de despechado al reconocido productor de televisión.

En una entrevista con Radio Sudamericana de Corrientes, Lourdes Sánchez explicó que está muy enfocada en su trabajo y remarcó que su vida privada va por otro camino. Además, la modelo admitió que atraviesa una situación difícil por la separación y por tener a su pequeño hijo Valentín en el medio del conflicto.

Actualmente, El Chato Prada se encuentra instalado en Buenos Aires junto al niño, mientras Lourdes Sánchez permanece en su provincia natal cumpliendo compromisos laborales. Pese a las diferencias iniciales, ambos cruzaron algunos guiños en redes sociales para dejar en claro que mantienen un buen trato por la crianza del menor.