Lourdes Sánchez ya no se oculta y se mostró ante todos con su amante

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández llegaron juntos a la ciudad de Buenos Aires tras blanquear su incipiente romance ante el público. La bailarina y el empresario de 27 años aterrizaron en Aeroparque y se mostraron muy cómplices tras su reciente separación del Chato Prada luego de 16 años de relación. La pareja decidió dejar de esconderse luego de compartir salidas en Corrientes y dedicarse tiernos mensajes en las redes sociales.

El periodista Ale Castelo se encargó de capturar las imágenes exclusivas de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández caminando sonrientes por la terminal aérea mientras trasladaban todo su equipaje. Se trata del primer viaje oficial que realiza la pareja de coterráneos tras haber oficializado la relación amorosa que iniciaron hace pocas semanas. En el aeropuerto se los vio distendidos y luciendo atuendos urbanos informales acompañados por anteojos de sol.

"Lourdes Sánchez acaba de llegar a Buenos Aires junto a Francisco Liotta", escribió Ale Castelo al publicar las postales de los enamorados en la terminal. En las fotos se puede apreciar cómo la artista eligió un conjunto en tonos marrones con jean azul mientras que el joven lució abrigo cerrado y camisa. La llegada a la capital marca un paso firme en la historia que promete sumar nuevos capítulos en los próximos días.