Leandro Lozano vivió una noche difícil de olvidar en el Morumbí. El lateral uruguayo marcó el gol de Boca en el empate 1-1 ante San Pablo y fue una de las figuras de la clasificación del Xeneize a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, detrás del festejo hubo una historia mucho más profunda. El estadio paulista estaba relacionado con uno de los momentos más dolorosos de su carrera: allí, el 22 de agosto de 2024, su compañero de Nacional Juan Izquierdo se desplomó durante un partido ante San Pablo.

Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca y fue trasladado al Hospital Albert Einstein de San Pablo. Cinco días después, el 27 de agosto, murió a los 27 años.

Lozano había estado cerca de él durante aquel episodio y fue uno de los compañeros que atravesó de cerca la tragedia.

Dos años después, volvió al mismo lugar

Exactamente dos años después de aquella situación, el destino volvió a llevar a Lozano al Morumbí. Esta vez lo hizo con la camiseta de Boca y en un partido decisivo por la Copa Sudamericana.

A los 60 minutos, el uruguayo recibió la pelota, quedó mano a mano con el arquero de San Pablo y definió para marcar su primer gol con la camiseta Xeneize. El tanto significó además una ventaja clave para Boca en la serie, que finalmente terminó 2-1 a favor del equipo argentino.

Después del partido, Lozano no ocultó la emoción y decidió dedicar unas palabras a la familia de Izquierdo.

“Quiero mandarle un saludo grande a mi familia y también a la familia de Juan Izquierdo porque fue un partido muy especial para mí en este estadio. Hace dos años perdí a un compañero en esta cancha”, expresó.

La dedicatoria después del partido

La clasificación de Boca tuvo entonces un significado particular para el defensor uruguayo. Su primer gol con la camiseta azul y oro llegó justamente en el escenario donde había vivido uno de los momentos más dolorosos de su carrera.

Lozano también destacó el rendimiento del equipo y reconoció que el empate sobre el final de San Pablo no empañó el objetivo conseguido.

“Hay que seguir, venimos muy bien”, sostuvo después del encuentro.

Mientras Boca celebró el pase a las semifinales, donde enfrentará a Vasco da Gama, Lozano cerró una noche atravesada por dos recuerdos completamente diferentes: el dolor por la pérdida de un compañero y la alegría de convertir su primer gol con el club argentino.

Esta vez, el Morumbí quedó asociado también a un homenaje para Juan Izquierdo y a una clasificación que Lozano decidió compartir con su familia y con la de su excompañero.