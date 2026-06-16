Luca, hijo de la leyenda Zidane, que rechazó a Francia para jugar con Argelia

El estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026 este martes a las 22 presenta una historia que une la gloria del pasado con el presente de la competencia. En el arco del seleccionado de Argelia se encuentra Luca Zidane, quien decidió dejar atrás su camino como promesa en las juveniles de Francia para honrar el origen de su familia.

El hijo de la leyenda Zinedine Zidane será el encargado de custodiar los tres palos en el Kansas City Stadium frente a los campeones vigentes, en un duelo que marca el regreso del equipo africano tras 12 años de ausencia.

Desde el campamento argelino, la confianza es absoluta pese a la racha negativa que atraviesan los equipos de Conmebol en este inicio del torneo. El defensor Rafik Belghali, de 24 años, manifestó que "Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro" y agregó que "Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido".

El entrenador Vladimir Petkovic también dejó clara su postura ambiciosa para el choque frente a la Albiceleste. El técnico aseguró que "Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes".

Asimismo, el estratega remarcó que "Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados".

Sobre la dificultad de enfrentar a las figuras argentinas, Petkovic fue consultado por un posible marcaje personal al capitán argentino, a lo que respondió que "Nunca tuve un plan específico y este no será el caso".

Con este escenario, Argelia buscará dar la sorpresa ante una Argentina que intentará romper la tendencia regional y sumar sus primeros puntos en una jornada donde los ojos del mundo estarán puestos en el apellido Zidane y la defensa del título mundial.