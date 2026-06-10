La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya comenzó y, a pocos días del estreno frente a Argelia, uno de los nombres que más llamó la atención en las últimas horas fue el de Luca Zidane. El arquero africano sorprendió durante un amistoso preparatorio al disputar el encuentro con una máscara protectora en el rostro, una imagen que rápidamente se volvió viral y despertó la curiosidad de los aficionados de todo el mundo.

El guardameta, que sería titular frente al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, es nada menos que el hijo de Zinedine Zidane, una de las máximas leyendas del fútbol mundial. Sin embargo, más allá de su apellido, Luca construyó su propio camino dentro del deporte y hoy se prepara para afrontar el desafío más importante de su carrera.

La razón detrás de la máscara tiene una explicación médica. El futbolista sufrió en abril una fractura de mandíbula y mentón mientras defendía el arco de Granada, club que milita en la Segunda División de España. Aunque logró recuperarse a tiempo para integrar la lista definitiva de Argelia para la Copa del Mundo, los médicos recomendaron que continúe utilizando una protección especial para evitar complicaciones ante cualquier golpe en la zona afectada.

La situación volvió a generar preocupación recientemente cuando un video de un entrenamiento de la selección argelina se viralizó en redes sociales. En las imágenes puede verse cómo Zidane recibe un fuerte pelotazo en el rostro durante una acción de juego. El impacto encendió las alarmas entre los hinchas, aunque finalmente no pasó de un susto y el arquero continuó trabajando con normalidad junto al resto del plantel.

Del Real Madrid a la selección de Argelia

Nacido en Francia, Luca Zidane realizó gran parte de su formación en las divisiones inferiores del Real Madrid, donde siguió los pasos de su padre. Allí atravesó todas las categorías juveniles hasta llegar al Castilla, el equipo filial del conjunto merengue.

Posteriormente continuó su carrera en diferentes clubes del fútbol español. Defendió los colores de Rayo Vallecano, Eibar, Racing de Santander y Granada, acumulando experiencia en distintas categorías del fútbol europeo.

A nivel internacional también tuvo un recorrido particular. Durante varios años integró selecciones juveniles de Francia, pero finalmente decidió representar a Argelia, país vinculado a las raíces familiares de Zinedine Zidane. Tras completar los trámites correspondientes, recibió la habilitación oficial de la FIFA en 2025 y comenzó a formar parte del proyecto encabezado por el entrenador Vladimir Petković.

Una pieza clave para Argelia

Más allá de la máscara protectora, el cuerpo técnico argelino mantiene plena confianza en las condiciones del arquero. De hecho, fue titular en el reciente amistoso frente a Países Bajos y todo indica que ocupará el arco en el debut mundialista.

Petković lo considera una de las piezas fundamentales de su esquema y confía en su experiencia para liderar una defensa que tendrá una exigente misión frente a la Selección argentina, una de las principales candidatas al título.

Salvo un cambio inesperado de último momento, Luca Zidane estará desde el arranque el próximo 16 de junio cuando Argelia y Argentina se enfrenten por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026.

Así, el hijo de una de las mayores leyendas de la historia del fútbol buscará escribir su propia página en la Copa del Mundo. Y lo hará con una imagen que ya dio la vuelta al planeta: una máscara protectora, un apellido ilustre y la responsabilidad de intentar frenar a la Albiceleste en el inicio del torneo más importante del planeta.