Lucas Barrios se hará revisión médica y será refuerzo de Gimnasia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero Lucas Barrios concretará mañana la revisación médica para convertirse, en caso de sortearla con éxito, en la sexta cara nueva de Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo que conduce Diego Maradona.



El atacante nacionalizado paraguayo, de 35 años, vistió durante el último semestre la camiseta de Huracán, aunque se alejó de la entidad de Parque de los Patricios, por no acordar su continuidad.



El también ex jugador de Borussia Dortmund (Alemania), Palmeiras y Gremio (ambos de Brasil) y Colo Colo (Chile), entre otros clubes, llegará para erigirse en alternativa en el bloque ofensivo de un elenco que ocupa la última posición en la tabla de los promedios.



Además de Barrios, el 'Lobo' platense sumó otras cinco incorporaciones: el enganche Matías Pérez García (ex Tigre), el mediocampista Harrison Mancilla y el atacante Jonathan Agudelo (ambos procedentes de Deportivo Cúcuta, de Colombia), el atacante Maximiliano Cuadra (Unión de Santa Fe) y el arquero Jorge Broun (Ludogorets, Bulgaria).



La ambición de Maradona ahora es incorporar un zaguero central y los cañones apuntan a la chance de Paolo Goltz (Boca Juniors).



El plantel de Gimnasia practicará mañana y el sábado en el predio que la AFA posee en Ezeiza, para retornar a los entrenamientos en Estancia Chica, a partir del lunes.



El 'Lobo' reanudará oficialmente la competencia con el duelo que sostendrá el viernes 24 ante Vélez Sarsfield, por la 17ma. Fecha de la Superliga.