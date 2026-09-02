Lucas Benítez, multicampeón argentino de patinaje artístico y artista urbano, vivió un incómodo momento mientras realizaba una de sus habituales presentaciones a bordo de una formación de la Línea B del subte porteño.

El deportista se desplazaba con sus patines por el interior del vagón cuando un pasajero que estaba sentado extendió su pie hacia el recorrido. Según quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales, el hombre intentó hacerlo caer en dos oportunidades.

La situación generó sorpresa entre los demás viajeros, que advirtieron la actitud del pasajero y reaccionaron inmediatamente.

Los pasajeros lo enfrentaron

Después del segundo intento, otros pasajeros intervinieron y enfrentaron al hombre que había colocado el pie en el camino del patinador.

Los viajeros le reclamaron por su comportamiento y le exigieron que se disculpara con Benítez. La escena quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales y generó numerosas muestras de apoyo hacia el deportista.

El episodio también volvió a poner el foco en las situaciones que atraviesan los artistas urbanos que realizan sus presentaciones en medios de transporte para ganarse la vida.

Quién es Lucas Benítez

Benítez es un reconocido patinador argentino y forma parte del seleccionado nacional de patinaje artístico. Además de su actividad deportiva, realiza performances y acrobacias sobre patines en espacios públicos y medios de transporte.

La presentación que realizaba en la Línea B formaba parte de esas actuaciones, en las que combina sus habilidades deportivas con el entretenimiento para los pasajeros.

El video del episodio generó indignación entre quienes consideraron injustificada la conducta del pasajero y destacaron, en contraste, la reacción de los demás viajeros, que intervinieron para evitar que el patinador fuera agredido o terminara en el piso.