Lucas Bongiovanni vuelve a la TV nacional y cantará con Emilia Attías

El cantante sanjuanino Lucas Bongiovanni volverá a representar a San Juan en la televisión nacional. El vocalista de Huaykil fue seleccionado para participar de la segunda temporada de “Es mi sueño”, el certamen de canto de El Trece, donde formará una dupla con la actriz y cantante Emilia Attías.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Bongiovanni contó cómo fue el proceso que lo llevó a quedar seleccionado. Según explicó, encontró la convocatoria a través de internet y completó el formulario de inscripción. Luego atravesó tres instancias de selección mediante videollamadas y, tras superar las pruebas, recibió la confirmación de que sería parte del programa.

“Vi la postulación de la segunda edición del programa. Me meto en la página del 13, las convocatorias estaban habilitadas y, como corresponde, completé el formulario. Me llamaron al cabo de menos de un mes, me hicieron un coacheo, hice tres instancias vía videollamada, pasé las tres y después de la tercera instancia me confirmaron definitivamente que iba a aparecer en el programa”, relató.

“Me ha tocado Emilia Attías. Vamos a estar cantando ‘Sweet Child O’ Mine’ de Guns N’ Roses. He estado haciendo viajes, he viajado a Buenos Aires para ensayar. Estamos en la etapa de ensayos, ya se viene la etapa de grabación y después el lanzamiento de la puesta en escena del programa”, contó.

“Ahora quiero ganar el programa”

El regreso a la televisión nacional tiene para Bongiovanni un significado diferente respecto de sus participaciones anteriores. El músico ya había formado parte de “La Voz Argentina” en 2022 y posteriormente participó de “Bienvenidos a Ganar”.

Sin embargo, aseguró que en esta oportunidad encara el desafío desde un lugar más competitivo, con el objetivo concreto de quedarse con el certamen. “Más que disfrutar y mostrarme al público, me siento un poco más competitivo, en el buen sentido de querer cumplir un objetivo personal mío con este tipo de programas y es ganarlo”, afirmó.

El cantante también destacó la posibilidad de volver a mostrar el talento sanjuanino en un espacio de alcance nacional y manifestó su orgullo por representar nuevamente a la provincia. “Estoy bastante orgulloso de poder representar a la provincia nuevamente a nivel nacional en la pantalla grande y, por sobre todas las cosas, cumplir mis sueños”, señaló.

Una nueva experiencia junto a Emilia Attías

Los primeros ensayos con Attías generaron una buena impresión en el músico sanjuanino. Bongiovanni destacó tanto el trabajo artístico como el trato recibido por su compañera.

“El trabajo con Emilia hasta ahora es muy bueno, nos hemos amalgamado muy bien. Ella tiene su estética, su estilo y su impronta como actriz y como cantante, muy buenos”, había señalado el artista.

Además, contó que los coaches remarcaron la buena combinación que lograron durante los primeros ensayos y destacó la actitud de Attías para acompañarlo en esta nueva experiencia televisiva. “Me hizo sentir muy cómodo, me brindó calma, me dijo que disfrutara a pleno la situación, que era un momento para mí”, relató.

De La Voz Argentina a un nuevo desafío nacional

La participación en “Es mi sueño” representa un nuevo capítulo en el recorrido televisivo de Bongiovanni. En 2022 integró el equipo de Lali Espósito en “La Voz Argentina”, una experiencia que, según explicó, le permitió descubrir un escenario diferente y de gran exposición.

Ahora, el músico vuelve a apostar por la televisión nacional con la intención de seguir impulsando su carrera artística.

“Después de los programas anteriores, como La Voz Argentina y Bienvenidos a Ganar, sigo demostrando vigencia en la música local, en representación de la provincia a nivel nacional”, sostuvo.

En ese sentido, Bongiovanni explicó que decidió postularse nuevamente porque sentía la necesidad de recuperar el vínculo con los grandes escenarios.

“Sentía que la rutina me estaba tragando. En un momento sentí que con La Voz estuve en una situación en la que no había estado nunca y empecé a extrañar esos verdaderos escenarios”, explicó.

“Quiero vivir de la música dignamente”

El cantante también vinculó esta nueva oportunidad con una búsqueda personal y profesional. Su objetivo, afirmó, no se limita a participar en un programa de televisión, sino que forma parte de una aspiración más amplia: poder desarrollar su carrera musical y vivir de ella.

“Gracias a Dios me siento muy orgulloso de poder representar a la provincia nuevamente y principalmente de ir en busca de mis sueños, que es lo que siempre he querido, intentar vivir de la música dignamente”, expresó.

Bongiovanni también puso en valor a los artistas sanjuaninos y consideró que la provincia tiene músicos que merecen contar con mayores espacios de exposición.

“Más que los bares, donde siempre toqué, creo que los escenarios donde ya debería aparecer son este tipo de lugares, Teatro del Bicentenario, la televisión nacional, que la gente conozca el talento que hay en San Juan”, sostuvo.

Y agregó: “Yo solamente represento un fragmento de eso. Que la gente sepa a nivel nacional que aquí en San Juan la cultura está activa”.

El pedido del cantante a los sanjuaninos

Con los ensayos en marcha y a la espera de la grabación y posterior emisión de su presentación, Bongiovanni pidió el acompañamiento del público sanjuanino.

“Pedirle a todos los sanjuaninos que me apoyen y que sepan que estoy en plena carrera, en pleno movimiento de mi carrera”, manifestó.

Para el músico, esta nueva aparición en la televisión nacional representa una oportunidad para continuar mostrando su trabajo, pero también para llevar nuevamente el nombre de San Juan a un escenario de alcance nacional.