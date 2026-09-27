Lucas Carabajal hizo historia este domingo 27 de septiembre en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello de San Juan. El piloto chaqueño consiguió su primera victoria en el TC2000 al imponerse en la octava fecha del campeonato, denominada “Carrera Homenaje a Henry Martin”. Al volante del Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport, Carabajal se quedó con una competencia especial y celebró por primera vez en lo más alto de la categoría.

El podio de la jornada lo completaron Franco Vivian, con el Chevrolet Tracker, y Matías Rossi, con el Toyota Corolla Cross. Rossi protagonizó además un toque con Matías Rodríguez durante la competencia.

La victoria significó un paso importante para Carabajal en su primera temporada dentro del TC2000. El chaqueño había llegado a San Juan con antecedentes de protagonismo durante el año: consiguió un segundo puesto en San Nicolás, terminó cuarto en Toay y venía de finalizar sexto en Junín. Antes de la fecha sanjuanina, ocupaba el séptimo lugar del campeonato con 50 puntos.

Una fecha marcada por el homenaje a Henry Martin

La competencia tuvo como escenario uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo argentino y estuvo atravesada por el regreso de Henry Martin, campeón del TC2000 en 1997. El piloto sanjuanino volvió a competir ante su público con un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport.

El fin de semana había comenzado con un golpe para Martin. Durante el segundo entrenamiento del sábado perdió el control del Toyota en el sector del rulo y terminó contra el muro. Los daños en la unidad le impidieron participar de la clasificación, mientras el equipo trabajó para intentar poner el auto en condiciones para la carrera.

La clasificación había quedado en manos de Emiliano Stang, quien consiguió su primera pole en el TC2000 después de que Matías Rossi recibiera un recargo de dos posiciones por no cumplir con la altura reglamentaria de su Toyota. Lucas Carabajal había terminado cuarto en esa sesión.

El primer triunfo de Carabajal

Con la victoria en El Zonda, Carabajal concretó el objetivo que había planteado antes de llegar a San Juan: conseguir su primer triunfo en el TC2000. En la previa, el piloto había destacado el rendimiento que venía mostrando junto al Halcón Motorsport y señalado que esperaba aprovechar la fecha para pelear por la victoria.

El resultado coronó además un fin de semana en el que Carabajal había mostrado un buen ritmo desde los entrenamientos. En la primera práctica del sábado había terminado tercero, a 134 milésimas del registro de Marcelo Ciarrocchi, mientras que en el segundo ensayo volvió a ubicarse entre los protagonistas.

La jornada de El Zonda terminó así con un nuevo ganador en el TC2000 y con una celebración especial para Carabajal, que consiguió su primera victoria en la categoría justamente en una fecha dedicada a homenajear a uno de los grandes referentes del automovilismo sanjuanino.